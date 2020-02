El critiano de hoy debe comunicar la Fe sin miedo

P. Leonardo Sánchez:

Yo creo que debería de saber comunicar actualmente en el patio digital de una manera tan atractiva y tan confiadamente sin tener mucho miedo de encontrarse con las personas que no piensan incluso como él. Entonces que comunique sin miedo. Que sea capaz de acercarse a los que no están en el mismo patio, en el mismo banco y en la misma clase. O sea como dijo Juan Pablo II -precisamente lo dijo aquí- la Fe no se impone, se propone.