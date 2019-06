En un creyente importa la oración y la formación.

Tiempo de lectura: 1



Juan José Montes:

Cuando no entendemos lo que creemos tendemos a dejar de creerlo. Fíjate. Yo te pongo un ejemplo. Bueno, pues si una persona llega a catedrático de universidad pero sigue rezando las oraciones que le enseñó su madre -muy loables- probablemente esa Fe se quede chiquitita y termine perdiéndola. Porque las grandes preguntas que se hacen dede la cátedra no te encuentran respuestas desde la Fe porque no tiene savia, no tiene raíz, no está regada. Así que creo que la formación es muy importante. Pero además de la formación es muy importante la oración.