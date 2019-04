Tiempo de lectura: 1



Julián Rico:

Pues Jesucristo para mí es el que me ha dado sentido a la vida. La Iglesia me lo ha dado a conocer. Lo he descubierto en la Iglesia y es el que ha Resucitado, el que tiene un sentido especial que le da a mi vida, a mis sufrimientos. Que ha muerto por mí en la Cruz, que ha muerto por mis pecados. Yo me considero pecador y Jesucristo me perdona y me quiere tal cual soy.