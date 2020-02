En mi condición de fraile consagrado aunque no sea sacerdote hago muchas cosas.

Edwin Silva:

El misionero hace papel de todo. No soy sacerdote. Soy religioso. Soy fraile, cooperador. En ese sentido es amplio el trabajo. No oficio misas, pero sí puedo bautizar, puedo dar charlas, hacer las Celebraciones de la Palabra con Eucarístia, visitar los colegios.....Muchas cosas se puede hacer. Enumerarlas es mucho. Yo diría que mucho. No bastante.