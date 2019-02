Compartir la comida es bueno, pero sobre todo la comida de la amistad

Redacción Religión

P. Edwing Silva:

Desde la misión nos llevamos algunos alimentos que no van a durar durante todo el tiempo de la estancia que permanezcas en las comunidades pero ya es un alivio. Y allá cuando llegues no vas a tener una alimentación tal vez como tengas en la ciudad. Pero el alimento que mejor recibes es el trato de las personas. La riqueza que ellos tienen es que te ofrecen lo que no tienen. Pero muchas veces en las ciudades o en otros lugares nos ofrecen lo que les sobra.