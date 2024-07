María José Rodríguez: científica católica experta en divulgar la ciencia entre los niños

La propia María José Rodríguez habla de su formación y actividad científica actual en el CSIC - que en este 2024 cumple 85 años de andadura- y de cómo la misma es perfectamente compatible con su fe católica en la entrevista del programa 'Diálogos con la Ciencia' que dirige el Dr. Javier Angel Ramírez enRadio María.

Licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, durante toda su carrera profesional como científica se preocupó por formarse lo máximo posible en su gran pasión: la creación escrita en todos sus formatos. Debido a ello asiste a cursos especializados: Cortometrajes y Guiones Cinematográficos y Narrativa; Estructura y Elementos; Análisis, ambos del 2003 al 2005 en la Academia Forma y Trama de Madrid. Posteriormente amplía estos conocimientos en cursos de verano en Córdoba, organizados por abcguionistas e impartidos por profesionales del sector: El guión de cine de principio a fin, Tácticas para vender un guión de forma eficaz, Creación de series y programas para internet, y cursos online y presenciales como Las claves para escribir diálogos, Los guionistas frente al mercado audiovisual etc. El último curso realizado ha sido en la reconocida Academia Metrópolis en Madrid: Curso de escritura y venta del guión de cine y TV, con Caridad Fernández López, creadora de series televisivas y tv movies reconocidas en el sector. Amplía su formación también en el ámbito infantil, asistiendo a cursos en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y en la Casa del Lector.

En el plano de la narrativa, fue durante varios años Directora del Gremio de Bardos en la Asociación EFEYL y posteriormente en la Asociación Terra Incognita -de la que es socia fundadora- durante los cuales escribe y dirige varias obras de teatro, performances y monólogos. Dirige sus propios proyectos editoriales, creando la división editorial Ediciones Morwen, de la que es Directora. Entre sus cuentos infantiles editados están Chiquitina (2011), Galgui ((2015) y Un Amigo Diferente (2015), éstos dos últimos en proceso de producción, además de otros cuentos de los que es autora y que están en proceso de ilustración por profesionales reconocidos tales como Marta Chicote o Patricia Metola.

Permaneciendo siempre fiel a su faceta de escritora de narrativa, se introduce en el mundo del Séptimo Arte de la mano de Morwen Productions, con la que produce el cortometraje El nigromante y la Tierra Negra (2005). Finalmente se une a la productora como socia en el 2007 y se lanza a la experiencia de dirigir (además de preparar el guión y producir) varios cortometrajes para la Asociación Terra Incognita: El Recuerdo de los Héroes (2007) y Sombras sobre Tíndar (2008), además del teaser Shevernatze (2011).

Actualmente en fase de preparación del cortometraje Recursos Humanos. Ha trabajado además como guionista y analista de Game Play de aplicaciones para móviles (apps) para la empresa VANADIS.

En el ámbito docente, realiza cuentacuentos y talleres científicos, y ha impartido las siguientes conferencias: «JRR Tolkien: hombre y mito» en el Seminario Menor de Las Rozas de San Rafael (2008); «Babylon 5: la profundidad de una serie de Ciencia Ficción» durante el ciclo de conferencias que se celebraron en la Espatrek09; «Escribir para y con los niños: animación a la escritura creativa infantil” en las II Jornadas de enseñanza del español. Facultad de Educación. Universidad de Alcalá de Henares (2014). Es socia de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales.

Ha dado charlas de conciliación ciencia-fe en colegios, basándose en el texto ‘¿Cómo habla Dios?’, de Francis S. Collins, científico líder del proyecto Genoma Humano.

Así compagina María José Rodríguez su vertiente creativa con la ciencia y la fe

Ella misma habla de su vertiente creativa que compagina con su actividad científica y su fe del siguiente modo:

Recuerdo haber leído y haber soñado con escribir desde el colegio. Las palabras tenían el poder de resplandecer y hacerse realidad, de inspirar. Supongo que de ellas nace también mi ambición: la de poner una semilla en el corazón del otro y hacerle crecer. Un objetivo muy ambicioso, sin duda, que aún sueño con hacerlo realidad con un pequeño esfuerzo cada día. Muy pronto descubrí que quería hacer lo mismo que todos esos escritores que me habían inspirado y devolver así parte de la magia de la palabra. ¿Seré buena?, me preguntaba, ¿llegarán mis palabras al corazón?.…Un amigo me describió como una persona que se mueve por los sueños, y sin duda las lecturas de las que disfruté me otorgaron la fuerza y la esperanza necesarias para luchar por ellos. La temeridad, el valor, el descaro, que no nacían en mí de forma natural. Supongo que de ellas nace también mi ambición, la de poner una semilla en el corazón del otro y hacerle crecer. Desde dentro hacia fuera. Por que para mover el mundo hay que mover corazones. Un objetivo muy ambicioso, sin duda. Aún sueño con hacerlo realidad… Mi amor y fascinación por la naturaleza me convirtieron en doctora en Ciencias Biológicas y mi trabajo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas me permitió seguir con su sueño de seguir escribiendo y enseñar al mundo mis palabras…He escrito relatos y obras dramáticas para diferentes asociaciones, algunas premiadas en diversos certámenes. He escrito, producido y dirigido cortometrajes bajo el sello de Morwen Productions. Me he introducido en el mundo del podcast de la mano del amor de mi vida, Rafael Fortún, con La Casa Encuentada. Juntos logramos cumplir nuestro mayor anhelo: nuestros hijos Diego y Miguel, por los cuales nacieron los cuentos y el podcast. Y mis mayores logros editoriales, conseguidos gracias a la confluencia de fuerzas con grandes personas, han sido en el universo infantil: Chiquitina, Galgui y Un Amigo Diferente… Sólo espero que mi pluma no descanse, ya sea en el laboratorio o en casa y sea una voz que ilumine un futuro mejor… Sigo escribiendo y soñando.