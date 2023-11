Ana Martínez Gil

Ana Martinez Gil (Madrid, 1961) es doctora en CC Químicas por la UCM (1987), es desde 2009 Profesora de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) .

Su interés se centra en las enfermedades neurodegenerativas, liderando numerosos proyectos de investigación sobre química médica y diseño racional de nuevos fármacos para la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, y la esclerosis múltiple. Su investigación está en estrecho contacto con empresas biofarmacéuticas para la transferencia de tecnología.

Desde febrero de 2002 hasta enero de 2008, fue Directora de I+D de NeuroPharma. Durante este período, dos de sus proyectos de investigación llegaron a ensayos clínicos como agentes modificadores de la enfermedad de Alzheimer. En 2008 regresó a su laboratorio académico donde desarrolla sus proyectos de investigación en un entorno público-privado. Es autora de más de trescientas publicaciones científicas, más de cuarenta patentes activas en el campo y editora de varios libros.

Actúa como evaluadora para la comisión europea y varias agencias de investigación nacionales e internacionales, públicas y privadas. Es asesora científico para varias compañías farmacéuticas y biotecnologícas. En Febrero de 2014 fundó ANKAR PHARMA, cuyo objetivo es llenar el vacío entre la investigación básica para el descubrimiento de fármacos y los ensayos clínicos para enfermedades neurodegenerativas.

Ha recibido el premio extraordinario de doctorado, el premio Madri+d a la mejor patente (2015), el premio a la mejor patente 2021 de la OEPM y el Premio Nacional de Investigación en Transferencia de Tecnología Juan de la Cierva 2022 https://www.cib.csic.es/es/news/investigacion/la-prof-ana-martinez-galardonada-con-el-premio-nacional-de-investigacion-juan-de.

En cierta ocasión, preguntada sobre conceptos de género como el techo de cristal contestó: "Yo, personalmente, no he sentido ese techo, porque en todo este tiempo también he pasado por la industria (estuve 8 años al frente de Neuropharma, del grupo Zeltia) y la docencia, y cuando salimos a congresos en el extranjero, hay más investigadoras españolas -también italianas- que de otros países europeos. A nivel internacional, quizá las mediterráneas tenemos más oportunidades de llegar a este mundo que las nórdicas, para las que todavía el asunto es más complicado".

Entrevistada para el Semanario Católico Alfa & Omega contestó así a la siguiente pregunta, ¿Cómo permite Dios que su criatura más perfecta quede así de desfigurada?

"No tengo una respuesta fácil. Pero para todo hay un porqué, aunque no sepamos descubrirlo. Y ese porqué profundo es nuestro bien. Esto es muy duro decirlo a un enfermo o su cuidador. Pero hay que buscarlo, y entonces descubres que hay vida después, y que hasta en la situación más difícil puedes generar mucha vida alrededor. Yo he aprendido mucho de los pacientes con ELA. Ellos mismos —y la sociedad— podrían sentir que no tienen valor. Pero ellos son la esperanza para la investigación, y dan ánimos a mucha gente".

En la misma entrevista indicó su vinculación a la Pastoral Familiar de la Iglesia Católica:

La vida te lleva a estar con enfermos. En lo personal, mis hermanas y yo hemos sido cuidadoras de mi padre, y ahora de mi madre. Además, el voluntariado siempre ha estado muy presente en nuestro proyecto de familia. Ahora soy voluntaria de la ONCE, y también nos hemos dedicado a la pastoral familiar, dirigiendo un Centro de Orientación Familiar durante doce años. En este ámbito también buscábamos el bien de nuestros hijos (tenemos siete), porque queremos una sociedad mejor para ellos.

También señaló haber recibido la vocación a ser esposa y madre antes de ganar la plaza de científica en el CSIC. El Dr. Javier Angel Ramírez la entrevistó para ‘Diálogos con la Ciencia’ de Radio María, donde expuso la conciliación ciencia-fe católica que se sigue dando en su persona.