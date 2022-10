OMP y la ciencia: la Universidad Urbaniana

Lo de que la Iglesia Católica enviaba a misiones a los mejores se cumple desde tiempos apostólicos. Con el paso del tiempo envió a los mejor formados académicamente. Gracias a ello, según evangelizaba el mundo iba fundando universidades, estudiando lenguas, fauna, flora, etnias…

Obras Misionales Pontificias (OMP) celebra el 200 aniversario de su puesta en marcha. A día de hoy la componen Propaganda Fide, Infancia Misionera, San Pedro Apóstol y Unión Misional, cada una con un origen y una misión diferentes, pero trabajando coordinadas entre sí, formando una unidad.

Hemos tenido la suerte en Madrid de contar con Tamara Falcó como pregonera del Domund 2022, jornada organizada por OMP, algo que le agradezco enormemente y que deseo de corazón que Dios se lo pague.

Señalar al respecto del 200 aniversario de OMP un par de cosas, antes de ir con la Universidad Urbaniana: que el equipo creador fue, como se dice ahora, paritario, en cuanto a que lo formaron dos mujeres (Pauline Marie Jaricot, Jeanne Bigard), un obispo (Charles de Forbin-Janson) y un sacerdote (Paolo Manna), y que sus componentes fueron incorporando instituciones precedentes como la Universidad Urbaniana.

La Universidad Urbaniana se creó en 1627para dar formación universitaria a los misioneros . El Pontificio Colegio Urbano, fundado por el Papa Urbano VIII (1623-1644) en 1627, ha preparado a generaciones de sacerdotes e incluso a la mayoría de los obispos de las Iglesias jóvenes, las cuales hoy, sin embargo, pueden ya proveer a la formación del propio clero en un gran número de Seminarios locales menores y mayores, centros docentes y universitarios que la Iglesia Católica ha ido construyendo según sus necesidades y disponibilidad.

Actualmente en Roma, además de los seminaristas escogidos y enviados por los obispos al Colegio Urbano, hay también sacerdotes que completan su formación teológica y pastoral en los Colegios Pontificios de San Pedro Apóstol y de San Pablo Apóstol.

Urbano VIII, con la Bula Immortalis Dei Filius, del 1 de agosto 1627, fundó el Ateneo Pontificio de Propaganda Fide, con la Facultad de Teología y Filosofía. En la misma Universidad, la Congregación de Seminarios y Universidades, por Decreto del 1 de septiembre de 1933, erigió el Pontificio Instituto Misionero Científico, con la potestad de conferir grados académicos en las disciplinas misiológicas y jurídicas. Con el Motu Proprio Fidei Propagandae del 1 de octubre de 1962, Juan XXIII condecoró a la Universidad con el título de Pontificia Universidad Urbaniana. Actualmente, en la sede del Janículo se encuentran las Facultades de Teología, Filosofía, Derecho Canónico y el Instituto de Misiología, con el adjunto Instituto de Catequesis Misionera, cuyos alumnos residen mayoritariamente en el Colegio Mater Ecclesiae de Castel Gandolfo.

La Universidad cuenta con más de 2.000 estudiantes y con una plantilla de cerca de 170 docentes. También cuenta con una Biblioteca Misionera, que jugó un papel fundamental durante la Muestra Misionera que Pío XI pidió en ocasión del Año Santo de 1925. Actualmente, la Biblioteca cuenta con más de cien mil volúmenes y desde 1933, publica anualmente una apreciada Bibliografía Misionera, es decir, un catálogo donde figuran todas las publicaciones del campo misionero a nivel mundial.

Ya en 1626 estableció su propia Tipografía, llamada “Polyglotta”, para imprimir libros en las lenguas presentes en las poblaciones de los territorios de misión, tarea que se llevó a cabo de forma admirable. Durante el pontificado de San Pío X, la tipografía “Polyglotta” de Propaganda se unió a la Tipografía Vaticana. El compromiso cultural y misionero de Propaganda continúa con la recopilación de documentos de todos los misioneros, organizados y conservados en el Archivo que se inició con la fundación de Propaganda y que ahora está abierto a los estudiosos de todo el mundo.

Las mentiras del laicismo tienen las patitas muy cortas: ¿cómo va a ser la Iglesia Católica una fuente oscurantista de sometimiento de los pueblos formando al máximo nivel a sus componentes, que han ido fundando colegios, institutos, universidades, centros de investigación…, etc., etc., etc. por donde quiera que han desarrollado su actividad misionera?

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM