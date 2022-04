Según consta en la web de la Real Academia de Farmacia, Gonzalo Giménez Martín (1925-2020) fue Doctor en Farmacia. Becario de la Fundación Juan March. Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consejero de Número del CSIC. Premio Nacional de Investigación Científica en 1971. Secretario General del Patronato Santiago Ramón y Cajal de Investigaciones Biomédicas. Presidente de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del CSIC. Cofundador del Instituto de Biología Celular.

Fue el fundador de la Sociedad Iberoamericana de Biología Celular, ha publicado 159 trabajos en revistas como Nature, Journal of Cell Biology, Journal of Experimental Cell Research. Citobiologie, etc. es decir, de las mejores del mundo en su especialidad. Ha dirigido 18 Tesis Doctorales. Académico de la Academia Europea, ingresó en la Real Academia Nacional de Farmacia el 12 de enero de 2006, con un discurso titulado ‘Omnis cellula e cellula’; la contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz Amil; estuvo en posesión de la medalla 11.

Manifestó con claridad su condición de católico. Muchos lo hicieron tras su fallecimiento en 2020, entre ellos Rosa Basante Pol, académica de farmacia, declaró durante su intervención en la sesión necrológica a él dedicadaque ‘…Albareda le regaló un crucifijo que besaba Gonzalo con devoción todos los días…’. Ella misma se declaró católica, creyente en la Providencia, la Misericordia y la Bondad Divina.

Todos estuvieron en el Club Edaphos fundado por Albareda, sacerdote católico del Opus Dei que cofundó con Ibáñez Martín el CSIC, fue rector de la Universidad de Navarra y fundador hace ahora 80 años del primer centro de investigación científica que llevó en su nombre la palabra ecología, que no fue otro que el Instituto de Edafología, Ecología y Biología Vegetal del CSIC.

Su vida demuestra que la fe católica y la ciencia son compatibles.

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM