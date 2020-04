Un sacerdote extremeño usa YouTube para impartir catequesis y arrasa entre los niños

José Moreno ha cogido al virus por la corona y lo ha convertido en un vehículo para explicar a los niños el humanismo de la iglesia católica. Él es un sacerdote de la diócesis de Badajoz, de la parroquia de Guadalupe, al frente de un grupo de catequesis. Con una nariz de payaso, un enorme gorro rosa y una vistosa pajarita, transmite la palabra a través de su canal de youtube.

El padre Moreno da clases de magisterio en la facultad de educación, especializado en enseñanza de 3 a 6 años. Para ello, usa un lenguaje limpio y directo. “Se cierran los templos pero no la iglesia, que es mucho más", nos dice el padre Moreno. Y añade: "Creemos que pandemia es un lugar teológico, entonces lo que se trata es de mirar la vida desde el evangelio”.

El Padre Moreno ha creado una comunidad on line con su grupo de catequesis muy especial. "Los padres me cuentan que amenazan a sus niños cuando no hacen las tareas escolares con no hacer catequesis, y se ponen rápidamente a ello”, nos cuenta el sacerdote. Podemos verle enfundado en su traje de payaso, esgrimiendo una escoba para explicar a los niños que hay que ayudar en casa y contándoles al tiempo que su superpoder es el amor y el perdón.

"Para ellos es una actividad pero realmente es una forma de decirles que les queremos”, ha contado. Utiliza pequeños detalles “que vamos iluminando y conectando con el evangelio, luego pedimos un deseo, y después, dirigimos una oración”. Para José Moreno esta pandemia es una oportunidad de crecimiento interno que no debemos desaprovechar. Requiere de una reflexión antropológica. Una reflexión del mundo,

“Eso de esto no es una época de cambio, es un cambio de época”. Lo hemos dicho pero no nos lo hemos creído. La naturaleza nos ha avisado de muchas maneras y la hemos obligado a esto. Aquí hay mucha tela que cortar, y los niños no pueden estar fuera de esta reflexión y de este diálogo. Deben estar en el centro. Se lo merecen todo, pero también se merecen la verdad y crecer en los valores auténticos”. En estos momento tan duros, “Dios está ahora más cerca que nunca de nosotros".

Y la iglesia tiene que hacer lo posible para estar más cerca que nunca de los chavales, y estar con la verdad, y estar con el aliento”. El Espíritu sopla donde quiere y yo no dudo que ahora va a soplar más que nunca, sentencia José Moreno, el cura que ha creado comunidad desde la sencillez y la pureza de la Palabra.