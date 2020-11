El Papa Francisco pide a los 13 nuevos cardenales estar vigilantes para permanecer en el camino de Jesús

El Papa Francisco ha presidido este 28 de noviembre el séptimo Consistorio de su pontificado, previo al primer domingo de Adviento. En él, se han creado 13 nuevos cardenales.

El Papa se ha dirigido a todos los fieles y a los Cardenales, dedicando su homilía al tema del camino y refiriéndose al texto del evangelista Marcos 10, 32-15. Afirmó que el camino "es el lugar donde se desarrolla siempre la trayectoria de la Iglesia: el camino de la vida, de la historia, que es historia de salvación en la medida en que se hace con Cristo, orientado a su Misterio pascual. Jerusalén siempre está ante nosotros. La cruz y la resurrección pertenecen a nuestra historia, son nuestro presente, pero también son la meta de nuestro camino".

Además, recordó que el relato evangélico ha estado presente frecuentemente en los Consistorios e indicó que "no es sólo un trasfondo, sino la hoja de ruta para nosotros que estamos hoy en camino con Jesús, que va delante de nosotros. Él es la fuerza y el sentido de nuestra vida y de nuestro ministerio".

Francisco ha evidenciado que en el relato del evangelista Marcos los discípulos "estaban asombrados, tenían miedo. El Señor conoce el estado de ánimo de los que lo siguen, y esto no lo deja indiferente. Jesús no abandona jamás a sus amigos, no los olvida nunca".

El Papa añadió también durante su homilía que "sabiendo que el corazón de los discípulos está turbado, Jesús llamó aparte a los Doce y, otra vez, les dijo lo que iba a suceder".

Por tanto, el texto de Marcos, en palabras de Francisco muestra "dos recorridos opuestos. Sólo el Señor, en realidad, puede salvar a sus amigos desorientados y con el riesgo de perderse, sólo su cruz y su resurrección. Por ellos y por todos, Él subió a Jerusalén. Por ellos y por todos, entregó su cuerpo y derramó su sangre. Por ellos y por todos, resucitó de entre los muertos, y cn el don del Espíritu los perdonó y los transformó. Finalmente, los orientó para que lo siguieran en su camino".

Asimismo, el Pontífice concluyó la homilía afirmando: "También nosotros, Papa y cardenales, tenemos que reflejarnos siempre en esta Palabra de verdad. Es una espalda afilada, nos corta, es dolorosa, pero al mismo tiempo nos cura, nos libera, nos convierte. Conversión es justamente esto: desde fuera del camino, volver al camino de Dios".