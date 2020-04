La Palabra y el consuelo a un clic de ti

Ya no nos resulta extraño ver a un sacerdote en la soledad del templo, oficiando con un teléfono móvil delante. El ordenar, el móvil o la televisión son los vehículos que nos congregan para seguir las celebraciones, para rezar. Cerca de 19 mil asociaciones católicas se han puesto las pilas durante el confinamiento. Facebook y Youtube son los medios más utilizados para seguir la misa, diaria o dominical. Todas las diócesis han habilitado un canal. La iglesia se adapta para no dejar a nadie solo. Incluso para enseñarnos a leer la biblia. Esta es una iniciativa de la diócesis de la diócesis de Ávila que ofrece todas las lecciones que se habían impartido hasta el momento, para seguir tanto en texto como en audio on line.

La catequesis general, y en especial para los pequeños que hacen la comunión este año, es otra de las actividades que nos ofrecen las diócesis, como la de Calahorra y La Calzada-Logroño, impartida por Juan Manuel Cotelo en su canal de YouTube.

La Diócesis de Barcelona nos invita a cantar y a hacer actividades en familia, incluso ha elaborado una lista de 100 películas, 20 de ellas para todos los públicos, recomendadas para este tiempo. Incluso para conocer mejor iglesias y retablos , a lo que nos invita la diócesis de Bilbao, con videos explicativos que podemos encontrar en las redes diocesanas de Instagram, Facebook y Twitter y en el enlace http://iglesiasdebizkaia.com.

Testimonios de fe a través de Youtube, menajes de nuestros párrocos, la Iglesia se acerca en primera persona a cada ciudadano sin olvidar a nadie. La diócesis de Málaga ha querido rendir un homenaje especial y público a los mayores, con un mensaje cargado de amor a los abuelos recluidos . Aquí puedes escuchar el audio de esta carta

Cadenas de oración, rezos del rosario, lecturas espirituales, testimonios de fe… porque los templos están cerrados pero la iglesia no. Solo hay que buscar en cada diócesis.