Los obispos de EEUU, sobre los afganos colaboradores con el gobierno: "Ellos y sus familias están en peligro"

A través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha destacado la necesidad de actuar con rapidez para ayudar a los afganos colaboradores del gobierno estadounidense para escapar del país y salvar su vida: "El objetivo del gobierno de reubicar hasta 30.000 solicitantes de SIV (Visas Especiales de Inmigrante) en los Estados Unidos sigue siendo una tarea monumental que pende de un hilo".

U.S. Bishop Chairmen Respond to Evolving Crisis in #Afghanistan: https://t.co/LM3srznJG6pic.twitter.com/Wqx6sRbXYG