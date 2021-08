La Iglesia de Nicaragua rechaza los actos públicos de Santo Domingo impulsadas por el alcalde de Managua

El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua (Nicaragua), se pronunció en la Misa del pasado domingo, 1 de agosto, en contra de las celebraciones públicas impulsadas por el alcalde de la capital nicaragüense con motivo de la festividad de Santo Domingo de Guzmán, patrón de Managua y cuya fiesta se celebrará el próximo 8 de agosto.

Debido a la expansión de la covid-19 en el país, la diócesis de Managua decidió suspender los actos públicos relacionados con la fiesta patronal, que normalmente se celebran entre el 1 y el 10 de agosto, con diversos actos culturales, folklóricos y religiosos.

El alcalde de Managua ha anunciado que las celebraciones tendrán lugar de todos modos y se pondrá una imagen sustituta del santo. Estas celebraciones, sin embargo, no han encontrado el respaldo de la Iglesia, que no tomará parte en los actos de carácter público. Es la primera vez que las autoridades civiles organizan los actos de Santo Domingo sin la aprobación de la Iglesia.

"Hoy podríamos preguntarnos cuáles son nuestros intereses en buscar al Señor, en celebrar a nuestros santos patronos", explicaba el purpurado durante la homilía, en la que animó a los fieles a encontrar a Santo Domingo en sus hogares, en lugar de "buscar alegría o ruido".

Del mismo modo, el cardenal se refería a la verdadera búsqueda de Cristo, enlazando el Evangelio del domingo con las declaraciones del alcalde de Managua: "Hoy el Señor conoce nuestras intenciones, porque vamos tras el Señor, porque vamos tras nuestras imágenes, nuestros santos patronos, y el Señor nos interroga: hoy me buscáis porque todos habéis recibido pan, porque yo os he dado para comer, y por eso me buscáis ”.

Desafío contra la Iglesia a pocos meses de las elecciones

El desafío del alcalde de Managua se produce a tan solo tres meses de las elecciones presidenciales, en las que Daniel Ortega aspira a la reelección como presidente de Nicaragua.

El dirigente sandinista ha arremetido en los últimos días contra la Iglesia, atacando de forma verbal a diferentes miembros del clero. Las acusaciones de Ortega contra diferentes obispos y sacerdotes por alentar a la paz durante las protestas de abril de 2018 han provocado un clima de tensión entre el régimen y los católicos.

Mons. José Álvarez, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, respondió a los ataques de Ortega a través de las redes sociales: "El miedo no viene de Dios. Vivimos en la libertad de los hijos de Dios, por eso, seguimos adelante con nuestra labor pastoral y nuestra misión evangelizadora y sin miedo”.