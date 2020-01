Estos serán los ministros encargados de ocuparse de los temas más importantes para la Iglesia

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya está en marcha y ya cuenta con sus nuevos ministros. La expectación ante lo que pueda pasar con cinco personas de Unidas Podemos por primera vez en el ejecutivo es evidente: temas como la eutanasia o la educación concertada preocupan especialmente a la sociedad en España. Ahora ya sabemos con quién lidiará la Iglesia en la defensa de dichos temas, en los próximos cuatro años.

Los asuntos más tensos de este acuerdo los llevarán políticos del partido socialista, aunque a la sociedad y a la Iglesia les incumban también los demás asuntos. Por un lado, el acuerdo entre PSOE y Podemos asegura que creará una ley de lo que llaman 'muerte digna' y otra de eutanasia, e incluirá ambas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, al frente de este polémico tema, estará a cargo el Ministerio de Salud, a cargo del socialista Salvador Illa.

Illa forma parte del PSC, es catalán y ha sido parte de las negociaciones con ERC para acordar la investidura de Pedro Sánchez. Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y ha realizado un Máster en Dirección y Gestión de Empresas por el IESE de la Universidad de Navarra.

Educación

Otro frente abierto se desarrolla en el plano de la educación. Por un lado el acuerdo entre PSOE y Podemos incluye la medida de impedir "la segregación educativa por razón de sexo", es decir, la educación diferenciada que se practica en muchos colegios concertados de carácter católico en España -siendo un modelo educativo existente en otros países del mundo y que no tiene por qué estar relacionados con la religión-.

' @sanchezcastejon: "Esto se tenía que haber evitado antes. Hasta en 19 ocasiones el PP y Cs han evitado el reconocimiento al derecho a la eutanasia. Si tengo una mayoría parlamentaria, ese derecho será reconocido". — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) April 4, 2019

La ministra no ha tenido pudor en compartir frases de Sánchez como que garantarizaría el derecho a que el estado mate a la persona que lo solicite -la eutanasia-, sino que también ha sido tajante con el modelo de 'educación' que defiende. Aunque en 2018, en su cuenta de Twitter aseguraba que garantizaría la educación concertada:

No siempre los padres eligen centro, a veces los centros eligen a los padres. Es el único abuso que queremos evitar. Estamos de acuerdo con la educación concertada, la reconocemos y garantizamos. Somos garantes de la enseñanza en su conjunto, de la pública y de la concertada — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) September 12, 2018

Por el otro lado, el acuerdo implica también la degradación de la asignatura de religión que no será computable a "efectos académicos", será voluntaria y no tendrá alternativa en esa elección. En varias ocasiones la Iglesia ha querido dejar claro que no solo defienden que se pueda aprender religión en las escuelas, sino que le preocupa la educación en su conjunto de los niños españoles. A cargo del ministerio de Educación estará la ya conocida Isabel Celaá, que ha sido noticia poco antes de que se produjera el acuerdo y la investidura por aseverar, en un encuentro de Escuelas Católicas, que el derecho de los padres a elegir centro, no forma parte de la libertad de enseñanza.

Hacienda

El punto 5 que acordó en diciembre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pretende también "facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia". Un tema del que se ocupará la nueva ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Una mujer sevillana, médico, cercana al comunismo en su juventud y de valores cristianos.

En su cuenta personal de Twitter no ha dudado en opinar sobre la Iglesia Católica: la necesidad de su "apertura" y de ordenar sacerdotes casados o aplaudir algunas medidas del Papa Francisco.

Esto supondría una verdadera renovación de la iglesia conjuntamente con la ordenación de las mujeres. http://t.co/dyRUuvcP42 — Maria Jesus Montero (@mjmonteroc) June 1, 2014

Pedro Sánchez ha llegado a poner en cuestión incluso los acuerdos con la Santa Sede, aunque esto ya se haya planteado en otros programas socialistas. El PSOE ya había propuesto revisarlos y finalmente, no se llevó a cabo en otras ocasiones. Sea como sea, veremos qué pasa en esta legislatura con estos temas tan importantes y polémicos que afectan a nuestra sociedad en su conjunto.