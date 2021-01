El desgarrador mensaje de una cantante catalana que marcó a sus seguidores: "Me boicoteo constantemente"

La cantante Paula Ribó, conocida aristicamente como Rigoberta Bandini, es una de las nuevas revelaciones de esta temporada, que cuenta con millones de reproduciones en sus canciones. La autora ha compuesto temazos como 'Too Many Drugs' o 'In Spain We Call It Soledad' que sus seguidores las describen como "himnos". Comenzó su andadura musical hace una década, y ahora cuenta con más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify.

La escritora también es actriz de doblaje. En la segunda temporada de 'Caillou' ponía la voz de Rosie, la hermana del personaje principal. Esta serie infantil, muy entretenida para los niños, ya no tendrá más capitulos, ni temporadas. El canal PBS Kids decidió cancelar la emisión de la controvertida serie y los padres celebraron la noticia por todo lo alto en redes.

Rigoberta Bandini cuenta con más de 22.000 seguidores en Instagram. Hace unos meses, subió un texto a esta red social donde hablaba sobre el arte y Dios: "La figura de Dios asusta porque ha sido muy manoseada a lo largo de la historia, yo misma la he rechazadado durante mucho tiempo, pero Dios es una idea tan grande y nosotros somos tan pequeños desde Google Views, que solo por esa desigualdad me resulta interesante investigar sobre su figura.

La palabra Dios proviene del latín, Deus, cuya variación es Divus, "ser de luz", pues así eran entendidos los dioses en los orígenes, como seres hechos de la materia de la luz y nimbados de ella. Cuando hablo de Dios hablo de una metáfora normalizada históricamente, pues en principio es biológicamente imposible estar compuesto única y exclusivamente de luz. Por lo tanto asumimos que Dios no es un hombre barbudo, ni es Morgan Freeman, ni es nadie real que vive en ningún lugar concreto".

Y añadía: "Mi relación con Dios empezó gracias a la palabra humanidad. Cada vez que me codeaba con el veriginoso sendero de lo humano, me invadía un sentimiento mucho más grande de lo normal. Lo definiría como una especie de grito de Munch constante, un dolor agridulce: el de nacer, el de caer, el de amar, el de asumir cada día la salida del sol. Un día me di cuenta de que, cada vez que creaba una canción, una obra o un poema, conectaba con ese sentimiento. Y que, además, el viento sobre el que navegaba cualquier creación, se apoyaba en la fe. Desde entonces he intentado vivir cada pequeño acto como mera espectadora, con la confianza infinita de que la vida me va a proveer de todo aquello que necesite. Es difícil, me boicoteo constantemente y me cuesta dejar de construir raíles, pero en las milésimas de segundo en las que confío y me dejo llevar por esa fuente infinita, me doy cuenta de que hay algo mágico. La arteria de amor que alimento todo eso es mucho más poderosa de lo que creemos".

Además hablaba sobre la fe: "La fe con la que un artista confía en su rumbo es porque sabe que su creación ya existe, ya estaba ahí antes de que él mismo naciera. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es surfear por esta ola imaginaria y acercarse cada vez más a su obra. Creo que cuando uno conecta con el todo y llega a la herida humana para intentar transformarla en belleza, está estableciento un diálogo con Dios. No podemos negar que cualquier obra de arte es la consecuencia directa de un acto altruista -y un acto narcisista- de fe, pues sin ella todo sería palpable, predecible y limitado. La creación en sí es un acto de fe. Y hay una fuerza mucho más grande que nosotros que guía cada paso. ¿God? En verdad el nombre es lo de menos. A mí me encanta llamarle Dios porque resulta provocador en según qué circuitos y joder a mí me encanta provocar. Así que viva el arte y viva Dios".

El 'influencer', Tomás Páramo, ha compartido su publicación

Tomás Páramo ha compartido en su perfil de Instagram la publicación de la cantante. El 'influencer' siempreha mostrado su fe y sus creencias, sin importar nada. Hace unos días, uno de sus seguidores le contó que había hablado más con Dios, por lo que sentía paz. A esto, Tomás le respondió con sinceridad: "Admiro siempre la fe de los mayores, profunda y sana, sobre todo una fe que en su mayoría les da paz y esperanza en que lo bueno siempre está por venir. Creo que en un mundo de prisas, lujo e inmediatez nos hemos parado por primera vez y más allá de los prejuicios y la educación cristiana que muchas veces nos han inculcado, nos hemos enfrentado a un abismo en el que hemos tenido la necesidad de buscar a Dios como refugio, como esperanza, compañía e intrumento de amor para el momento final".

El marido de la 'influencer', María García de Jaime, ha concluido el mensaje expresando lo importante que es ser como eres: "Aprender a escuchar a Dios desde el silencio, abrir nuestro corazón para dejarle entrar a Él, amar y dejarnos amar, servir a los demás y dejarnos llevar. Siempre pienso que la religión si es sana te hace más libre y más feliz, Dios te ha creado tal cual eres, perfectos seres imperfectos que siempre podemos volver a empezar".