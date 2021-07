Cáritas Internacional lanza una campaña de ayuda humanitaria ante la grave crisis sanitaria que sufre Cuba

La institución católica Cáritas Internacional ha impulsado una campaña de ayuda humanitaria enmarcada en la dura crisis sanitaria que actualmente está viviendo Cuba.

El pasado 7 de julio, el Programa de Emergencias y Ayuda Humanitaria de Cáritas Cuba comenzó a recibir donativos para contribuir a paliar la situación que, desde hace algunos meses, está viviendo la isla. La institución está actuando en colaboración con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ha enviado a la institución una lista de lo más necesario en estos momentos. El listado incluye equipos médicos, medicamentos, medios de protección e insumos.

"Nuestro equipo en Cuba está canalizando ayuda a los hospitales locales que actualmente enfrentan escasez de suministros y medicamentos. Existe una gran necesidad de asistencia humanitaria en el país. Por favor, apoye nuestro trabajo para salvar vidas", manifestó Cáritas Internacional a través de Twitter.

Our team in #Cuba is channeling aid to local hospitals which currently face shortage of supplies and medicines.



There is great need of humanitarian assistance in the country. Please support our life-saving work: https://t.co/TeShTgW1fnpic.twitter.com/xbkwjcJMws