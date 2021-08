Cáritas impulsa en Kenia un programa quinquenal de abastecimiento de agua en las regiones áridas del país

La organización de Cáritas diocesana de Marsabit (Kenia) ha lanzado un plan estratégico quinquenal para enfrentar la sequía que sufren los habitantes de las regiones áridas del país africano. El obispo local, Mons. Peter Kihara, explica que se trata de "una oportunidad para entender que somos la Iglesia en movimiento y que nos movemos junto con la comunidad, con las necesidades que tiene".

Por este motivo, el prelado ha invitado a los socios locales e internacionales a apoyar el programa, que busca paliar las necesidades básicas de la población, que "no sólo sufre la falta de agua, sino también la falta de acceso a la atención sanitaria". Esta situación es de mayor riesgo teniendo en cuenta la pandemia de la covid-19, que hasta ahora ha provocado 212.000 contagios y más de 4.000 muertes entre la población keniana.

# Caritas Marsabit Strategic Plan 2021-2025 Launch .