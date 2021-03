La cara de circunstancias de Pablo Motos tras escuchar esta historia de Santi Rodríguez en 'El Hormiguero'

El pasado miércoles, el cómico Santi Rodríguez fu el invitado de ‘El Hormiguero’, el programa de Pablo Motos, líder de audiencia en su franja horaria. El cómico acudió al programa para hablar, entre muchas cosas, de su experiencia con más de 200 mayores vacunados en las residencias en la Comunidad de Madrid.

Contó además cómo estaba viviendo la pandemia y no pudo evitar recordar a su querido amigo fallecido, Enrique San Francisco.

Su viaje a Nueva York

Asimismo, el cómico contó algunas de sus experiencias en sus viajes al extranjero. En uno de estos viajes, a la ciudad de Nueva York precisamente, su mujer, Vicky, le había pedido ir a una Misa de góspel, una experiencia muy típica en la ciudad americana.

“Me voy con Victoria y mi hija Susana a Nueva York y antes de irnos mi mujer me preguntó si había sacado las entradas para el góspel” contó Santi.

Su mujer además le recordó que, si no sacas las entradas con tiempo, es muy probable que no puedas entrar a la Iglesia. Ya un día Santi, antes de viajar, le dijo a su mujer, para tranquilizarla, que había sacado las entradas para la Misa en góspel.

"Tanto góspel, tanto góspel..."

“Llegados a Nueva York y tras visitar todo, un día, desayunando, me mujer me preguntó que cuando tocaba el góspel”. En ese momento el cómico le dijo a su mujer que había estado mirando ofertas en una zona de Harlem para la Santa Misa en góspel.

“Nos montamos en un autobús dirección Harlem y veo a una Iglesia y gente entrando. Nos bajamos corriendo y le digo a mi mujer y a mi hija de seguirme” dijo Santi.

“Entonces entro en la Iglesia, nadie me pide entrada ni nada y nos sentamos en el tercer banco con mi mujer y mi niña. Yo no me lo creía y empecé a decir: “Tanto góspel, tanto góspel y aquí en primera fila, sin nadie delante” contó Santi.

�� La ensalada china “caliente” de @Santihumor en el barrio chino de Nueva York #SantiRodríguezEHpic.twitter.com/xvu5lR20Ku — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 10, 2021

La Primera Comunión

Lo divertido fue cuando Santi, al mirar el altar, vio que había dos guitarras y pensó: “Yo creo que en góspel no tocan la guitarra y cuando empiezan a tocarlas escucho la canción en español, Adoremos al Señor, y veo que empiezan a cantar niñas latinoamericanas vestidas de Primera Comunión”.

“Dos horas de ceremonia de Primera Comunión y además el cura preguntando de donde veníamos y el cura abrazándonos porque éramos de Jaén” contó Santi.

A todo esto, “mi mujer recordándome que quería el góspel” agregó Santi. “Estuvimos dos horas allí y a punto de celebrar la comunión con todos los compañeros de Harlem” contó el cómico.