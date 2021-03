Arturo Valls ridiculiza a un concursante de 'Ahora Caigo' tras este error de guardería: "Es peor que..."

En ‘Ahora Caigo’, el programa presentado por Arturo Valls en Antena 3, se suelen vivir momentos surrealistas, pero lo que le ha pasado recientemente a uno de los concursantes, Joan, ya es algo muy difícil de explicar.

En este nuevo formato del programa donde el concursante que ocupa la trampilla central sigue de un programa para el siguiente hasta que un oponente consiga tirarle, Merche sigue, día tras día, eliminando rivales. Algunos más simples que otros.

Merche se sigue plantando cada tarde en el Duelo Final con la oportunidad de hacerse con el dinero acumulado durante el programa.

Reordenar las letras

Durante uno de los últimos programas Merche se enfrentaba a Joan, un chico informático de 21 años, que en su presentación ya venía avisando que no le gustaba que le llamasen Juan. “Se me hincha una vena” afirmaba delante del presentador que empezó a hacer bromas con él: “Confundir Joan con Juan es que la gente…qué asco”.

En el duelo con Merche el objetivo era volver a reordenar las letras y acertar la palabra que no aparecía en orden. Y el momento más surrealista del programa llegó cuando una de las preguntas para Joan era: “Es uno de los apóstoles de Jesús” y aparecían las letras UNJA

El público no se lo podía creer

Joan se quedó de piedra delante de esta pregunta tan sencilla e incluso el público que estaba en el plató no podían creer a lo que estaban viviendo. El señor que justo estaba detrás de él se ponía las manos a la cabeza viendo cómo Joan no sabía responder contestando con su mismo nombre, Juan.

“Me van a matar” dijo el chico que empezó a decir palabras sin ningún sentido, más acordes al mundo de los cómics japoneses que al de la Biblia: “Nuja, Janu, Anju, Naju…”. También la cara de Merche en el trampilla central era acorde a lo que estaba sucediendo, no se lo podía creer.

El concursante llegó incluso a decir que no había leído la Biblia: “Soy agnóstico”. Cuando se acabó el tiempo, Arturo Valls le empezó a gritar: “¡Pero si lo llevas escrito!”.Un fallo que le valió un 'Válgame el Señor' de todo el plató.

"Es peor que..."

El concursante se intentaba excusar: “Odiaba mi nombre, yo lo he dicho, el nombre Juan ya se me ha borrado de la mente”.

“Estábamos buscando apóstoles de la Biblia y tú estabas hablando de personajes de manga japoneses” le dijo Arturo que seguía no creyendo en lo había sucedido en el plató. El concursante quiso despedirse de su familia, en particular de su abuela, pero el presentador no le dejó: “Es peor que el caballo blanco de Santiago”