Alerta sobre el Whatsapp: los datos personales que pueden revelar sobre ti si no sabes controlarlo

Sin duda, el WhatsApp es la aplicación telefónica más importante para nosotros. La comunicación con ella es rápida, sencilla, permite mensajes de audio, facilita la interacción entre amigos o compañeros de trabajo... Pero también trae su parte negativa. Tal vez nunca habías caído en ciertos inconvenientes que conlleva el estar prácticamente las 24 horas del día hiperconectado.

Alteraciones en la comunicación

Estar conectado a la aplicación nos permite comunicarnos, pero se caracteriza por ser una comunicación limitada: “Podemos mandar un texto, un emoji, una nota de voz... pero hasta ahí. Es limitada porque la comunicación más rica es la que se hace en persona, así poder ver los tonos, los gestos que acompañan... Un emoji no sustituye a un tono o un gesto”, sostiene el sacerdote.

A veces, tras un comentario por el móvil se puede dar la sensación de enfado: “A veces me preguntan si estoy enfadado con una persona. Yo pregunto... ¿por qué? Y me responden porque me han escrito algo y les he puesto un simple 'ok', sin una 'carita'”.

Para evitar estos malentendidos, remarca el Padre Patxi Bronchalo, el mejor consejo es “emplear WhatsApp para cosas pequeñas, pero lo importante mejor comentarlo en persona. Visita a tu amigo, está con él y verás lo bueno que es la comunicación. Evitarás muchos malentendidos”, apunta el reliogoso.

Conductas controladoras

El WhatsApp, apunta el sacerdote, tiene dos funciones que llevan a conductas controladoras: el doble check azul de que se ha visto el mensaje (se puede quitar) y comprobar si estás en línea: “Hay personas que se molestan si te mandan un WhatsApp, lo ves y no le contestas. Otros se enfadan porque te ven online y no respondes. Interpretan que estás pasando de mí”.

En este caso, hay que tener en cuenta que es posible que el receptor del mensaje esté haciendo otra cosa más importante en ese momento, o antes de poder responder debe solucionar lo que se le plantea: “Mi consejo es hacerse un poco libre cuando te digan estas cosas. Responde cuando puedas. Si te pones nervioso si no te responden, mi consejo es que mires bien esa conducta controladora ¿por qué tienes ese ansia por que te respondan? Si es realmente importante llámale o ve a verle”, explica el vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro.

Hiperconexión

El tercer problema que acarrea estar pendiente todo el día de la aplicación de mensajería instantánea, es que son muchos los mensajes que nos llegan a lo largo del día, incluso de madrugada: “Es una invasión a la intimidad a ciertas horas. Si no nos ponemos unos horarios y un control, no desconecta la cabeza. Lo último que hacemos antes de dormir o lo primero al despertarnos es mirar el móvil. A veces te llegan conversaciones importantes pero se pierden en medio de tantas conversaciones”, remarca el sacerdote.

Todo ello, subraya, altera el descanso y el sueño. Por ello, una buena técnica que nos recomienda el cura madrileño es “no dormir con el móvil al lado, cómprate un despertador para despertarte. Casi nada es tan importante a las tres de la mañana para responder Hemos creado una mentalidad de estar conectado todo el día. Hay que ponerse horarios, pedir ayuda, porque altera al sueño. Esos apegos se pueden dar y lo mejor es el desapego”, aconseja.

Son consejos que ha ofrecido el vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro, el Padre Patxi Bronchalo, a través de un tutorial que ha publicado en Youtube, en el que ha puesto encima de la mesa tres grandes problemas que puede acarrear el WhatsApp si no hacemos un buen uso de él.