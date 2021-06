Una delegación de indígenas de Canadá se reunirá el próximo diciembre con el Papa Francisco

Con el fin de “fomentar encuentros significativos de diálogo y sanación”, una delegación de Pueblos Indígenas se reunirá con el Santo Padre Francisco del 17 al 20 de diciembre de 2021. Así lo dio a conocer este martes 29 de junio la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB) en una declaración.

El anuncio tiene lugar tras la declaración de los obispos canadienses del pasado 10 de junio en la que expresaron su voluntad de comprometerse de lleno con el pasado y "dar pasos activos verdaderamente significativos junto con los Pueblos Indígenas con vistas a un futuro lleno de mayor respeto y cooperación".

"El reciente descubrimiento de restos de niños en un lugar de sepultura de un antiguo internado en Kamloops, en Columbia Británica, nos recuerda un trágico legado que todavía se siente hoy", afirman los obispos. Por ello, en conversación con los pueblos y comunidades indígenas, tanto a nivel local como nacional, y bilateralmente con las organizaciones nacionales de las Primeras Naciones, Métis e Inuit, los Obispos, promotores de la iniciativa, están preparando una delegación para encontrarse con el Papa.

CCCB Statement - Date of the Delegation to the Holy Seehttps://t.co/t8k8a9OB1Hpic.twitter.com/TrxcV06etZ