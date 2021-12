El Papa visita a los jóvenes marginados de la Comunidad Cenáculo: "No tengamos miedo de nuestras miserias"

El Papa Francisco se dirigió ayer, miércoles 8 de diciembre, a la sede de la Comunidad Cenáculo, donde fue recibido por unos 25 hermanos y hermanas de la fraternidad del Buen Samaritano, presentes en Roma, y otros de algunas fraternidades dispersas por Italia, a los que se unieron familias nacidas en la comunidad y personas asistidas regularmente.

Tal como se puede leer en la nota del Boletín Vaticano, “después de ver una película sobre la vida de San José, realizada por los jóvenes huéspedes de las dos fraternidades de Medjugorje, y de escuchar algunas de las historias de acogida y de renacimiento vividas por los miembros de la Comunidad”, el Papa quiso agradecer a la Comunidad Cenáculo y les ha animado a seguir este camino.

“No tengan miedo de la realidad, de la verdad, de nuestras miserias. No tengan miedo porque a Jesús le gusta la realidad tal y como es, no maquillada; al Señor no le gusta la gente que se maquilla el alma, que se inventa el corazón” dijo Francisco.

Francisco además les quiso hacer una petición especial: “Ayuden a mucho jóvenes que están en situaciones como la de ustedes. Tengan el valor de decir: Piensa que hay un camino mejor”.

El Pontífice saludó personalmente a los presentes y se detuvo en particular para bendecir la capilla, construida por los propios miembros a partir de objetos reciclados, para significar también la renovación de la vida de cada persona dentro de la Comunidad Cenáculo. Rezó junto con todos la oración dedicada a san José y contenida en la Carta Apostólica Patris Corde, confiando el mundo y la Iglesia a la protección del Santo, y concluyendo así el Año dedicado a él.

La Comunidad Cenáculo



La Comunidad Cenáculo es una asociación cristiana que acoge a jóvenes descarriados, insatisfechos, desilusionados, desesperados, que desean encontrarse nuevamente a sí mismos, hallar el gozo y el sentido de la vida.

Fue fundada en el mes de julio de 1983 gracias a la intuición de una mujer, sor Elvira Petrozzi, que quiso donar su propia vida en favor de los adictos y de los jóvenes descarriados. La sede principal de la Comunidad se halla en Saluzzo, en Italia.