El Papa recuerda a todos los niños que huyen de Ucrania: "Son víctimas de la soberbia de los adultos"

El Papa se ha encontrado este miércoles con un grupo de estudiantes italianos antes de la Audiencia General y ha aprovechado este encuentro para recordar a todos los niños que huyen de las bombas en Ucrania, “que están sufriendo” y son “víctimas de la soberbia de los adultos”.



“Y ahora os pido que penséis, que hagáis una reflexión: pensemos en tantos niños, chicos, chicas, que están en guerra, que están sufriendo hoy en Ucrania. Son como tú, como vosotros, de seis, siete, diez, catorce años...”, dijo el Papa en su saludo a los alumnos del colegio “La Zolla” de Milán.

"Tenéis un futuro por delante, una seguridad de crecer en una sociedad de paz, en cambio estos pequeños y pequeñas, tienen que huir de las bombas, están sufriendo...con ese frío que hace", subrayó el Papa que además pidió pensar "en estos niños y jóvenes que hoy sufren a tres mil kilómetros de aquí" y rezó por "los niños, chicos y chicas que viven bajo las bombas, en esta terrible guerra, que no tienen comida, que tienen que huir, que no tienen casa, no tienen nada".

"Señor Jesús, mira a estos niños, a estos jóvenes, míralos, protégelos. Son las víctimas de la soberbia de nosotros, de los adultos. Señor Jesús, bendice a estos niños y protégelos", rezó el pontífice.

Francisco aconsejó a los estudiantes "crecer no sólo en conocimiento, sino también en tejer lazos para construir una sociedad más unida y fraterna" porque, añadió, "la paz, que tanto necesitamos se construye a mano, compartiendo. No hay máquinas para construir la paz, no: la paz se construye siempre, en la familia, en la escuela, en la sociedad".

También les pidió que "acojan" pues "el mundo de hoy pone muchas barreras entre las personas y el resultado de estas barreras es la exclusión y el rechazo". "Construyan siempre puentes, nunca descarten, porque el descarte inicia las guerras", dijo el pontífice.

"Hay barreras entre los Estados, entre los grupos sociales, pero también entre las personas", señaló, "y a menudo incluso el teléfono que miras se convierte en una frontera que te aísla en un mundo que tienes al alcance de la mano", explicó Francisco.