El Papa recuerda a los niños fallecidos en las guerras: "Nos invitan a ser luces para el mundo"

El Papa Francisco se ha reunido este viernes con los niños de la Acción Católica en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico para felicitarle la Navidad. Dese 1868, Acción Católica propone un camino de crecimiento humano y espiritual a todas las edades y, en el breve saludo, el Santo Padre les ha invitado a no perder el entusiasmo y la alegría.

Los niños animaron al Papa con algunas canciones: “Gracias por cantar con tanta alegría. Y gracias por vuestro trabajo. No pierdan el entusiasmo, no pierdan la mística. He escrito un discurso que no leeré ahora. Llévenselo. Os lo daré para que lo conozcáis. Es para vosotros. ¡Y muchas gracias! No perdáis la alegría. Ahora me gustaría despedirme de cada uno de vosotros. Pero antes recemos un poco y pidamos una bendición”.

A los niños, en el discurso pronunciado, el Papa ha subrayado que “la Navidad nos recuerda que Dios nos ama y quiere estar con nosotros. Por eso Jesús nació, se hizo pequeño, vivió en familia con María y José, y sigue presente a nuestro lado y en cada uno de nosotros […] este es un don maravilloso. Y trae consigo otro: que también nosotros podemos amarnos como hermanos. ¡Cuánta necesidad tenemos de esto hoy! Tantos pueblos, tantos niños sufren a causa de la guerra”.

Francisco ha recordado a los numerosos niños que han muerto en los últimos meses a causa de los combates, y que como luces nos miran desde el cielo: “¿Sabéis cuántos niños han muerto en Gaza en esta última guerra? Más de tres mil. Es increíble, pero es la realidad. Y en Ucrania son más de quinientos, y en Yemen, en años de guerra, miles. Su recuerdo nos invita a su vez a ser luces para el mundo, a tocar el corazón de tantas personas, especialmente de aquellas que pueden detener el torbellino de la violencia”.

Un último pensamiento ha sido para el cuidado de la creación: “Me gusta el lema de vuestro camino asociativo de este año: "¡Esta es tu casa!". Os ayuda a comprender que Dios nos llama a reconocer y respetar la belleza que nos rodea, en la naturaleza y en las personas, y a crecer así en el compartir y en la fraternidad. Vivid este camino con compromiso: también él contiene un mensaje de esperanza”.