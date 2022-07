El Papa pide utilizar los medios digitales con sentido crítico: "Hay que luchar contra la desinformación"

El Papa Francisco ha criticado este lunes, 18 de julio, el uso de las noticias falsas y ha asegurado que es necesario ayudar, en particular a los jóvenes, a "desarrollar un sentido crítico, aprendiendo a distinguir lo verdadero de lo falso" dada la magnitud de la desinformación existente en la sociedad.

Es crucial "luchar contra la mentira y la desinformación" y "ayudar a la gente, especialmente a los jóvenes, a desarrollar un sólido sentido crítico, aprendiendo a distinguir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal", en un mensaje dirigido al Congreso Mundial de Comunicadores Católicos en Seúl.

"La revolución de los medios digitales de las últimas décadas ha demostrado ser un poderoso medio para fomentar el diálogo dentro de nuestra familia humana. De hecho, durante los meses de confinamiento por la pandemia, vimos claramente cómo los medios digitales podían unirnos, no sólo difundiendo información esencial, sino también salvando de la soledad y el aislamiento", ha asegurado Francisco.

Pero "al mismo tiempo, el uso de los medios digitales, especialmente los medios sociales, ha planteado una serie de cuestiones éticas serias que exigen un juicio sabio y perspicaz por parte de los comunicadores y todos los que se preocupan por la autenticidad y la calidad de las relaciones humanas".

