El Papa, a los jesuitas en Malta: "La Iglesia del futuro será más espiritual, más pobre y menos política"

La revista de la Compañía de Jesús, “Civiltá cattolica”, ha publicado este Jueves Santo la conversación del Papa Francisco con los jesuitas durante su reciente viaje a Malta. Durante la conversación el Santo Padre aseguró que la Iglesia católica del futuro será más pequeña, perderá muchos privilegios y será más pobre y menos política.



“El Papa Benedicto fue un profeta de esta Iglesia del futuro, una Iglesia que se hará más pequeña, perderá muchos privilegios, será más humilde y auténtica y encontrará energía para lo esencial”, afirmó Francisco al responder a una pregunta sobre cómo será la Iglesia del futuro.

“Será una Iglesia más espiritual, más pobre y menos política: una Iglesia de los pequeños. Benedicto dijo cuando era obispo: preparémonos para ser una Iglesia más pequeña. Esta es una de sus ideas más ricas”, continuó Francisco.

El Santo Padre también afirmó que “hoy existe el problema de las vocaciones” y que “también es cierto que hay menos jóvenes en Europa. Antes, había tres o cuatro niños por familia. Ahora a menudo sólo uno. Los matrimonios disminuyen mientras la gente piensa en crecer en su profesión”.

