El Papa reza por las víctimas del ataque a una iglesia católica en Nigeria: "Encomiendo el país al Señor"

El Papa ha pedido oraciones "por las víctimas" del ataque perpetrado este domingo contra una iglesia católica en el estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, en el que han muerto al menos 50 personas, según informan los medios locales.

El Pontífice ha tenido conocimiento del ataque a la iglesia de Ondo (Nigeria) y de la muerte de decenas de fieles, muchos de ellos niños, durante la celebración de Pentecostés, según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano. Según una primera reconstrucción, el comando también hizo uso de explosivos.

En la conmoción general, el temor es "que haya muchos más muertos, muchos más heridos y que la Iglesia haya sido violada", dice en un comunicado el padre Augustine Ikwu, director de comunicación de la diócesis, desmintiendo la noticia que circuló en los primeros minutos del secuestro de algunos fieles, entre ellos el párroco.

"Los sacerdotes están a salvo - explicó - y el obispo de la diócesis también está con ellos en estos momentos difíciles. Precisamente el obispo pide en estos momentos de terror "mantener la calma, respetar la ley y rezar para que vuelva la paz y la normalidad" en la comunidad y en todo el país.

"Mientras se aclaran los detalles del incidente, el Papa Francisco reza por las víctimas y por el país, dolorosamente afectado en un momento de celebración, y encomienda a ambos al Señor, para que envíe su Espíritu a consolarlos", se ha especificado en el escueto comunicado.

El gobernador estatal, Rotimi Akeredolu, ha asegurado que está "profundamente apenado por el ataque y asesinato de personas inocentes en (la localidad de) Owo , mientras rezaban en la Iglesia Católica de St Francis, hoy", en un mensaje en la red social Twitter.

Medios locales han reportado que decenas de personas han sido asesinadas durante el ataque, pero no ha trascendido aún una cifra exacta.

Un trabajador del hospital federal de Owo aseguró al periódico local The Punch que más de 50 personas habían sido llevadas al hospital después del ataque, perpetrado durante la misa dominical.

I am deeply saddened by the unprovoked attack and killing of innocent people of Owo, worshiping at the St. Francis Catholic Church, Today.



The vile & satanic attack is a calculated assault on the peace-loving people of Owo Kingdom who have enjoyed relative peace over the years. pic.twitter.com/30fMbfnOxc