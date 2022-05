La Semana Laudato SI' ya está en marcha, para así conmemorar el séptimo aniversario desde que el Papa Francisco firmara esta encíclica dedicado al cuidado de la Creación y del medio ambiente. Hasta el domingo 29 de mayo, la comunidad católica se une para debatir la manera de combatir el colapso que vive la biodiversidad; el papel de los combustibles fósiles en los conflictos y la crisis climática.

Pese a que durante el Pontificado de Francisco el cambio climático ha estado muy presente, el Santo Padre no había tomado conciencia sobre esta grave crisis a la que se enfrenta la Humanidad. Lo confesaba el propio obispo de Roma a Carlos Herrera durante la entrevista que concedió el pasado 1 de septiembre al comunicador andaluz.

Durante la conversación, Herrera planteaba a Francisco su posición sobre el cambio climático, y le recordaba que hasta hacía unos años las cuestiones ecológicas no le interesaban nada. Una posición que fue mutando hasta convertirse en uno de los líderes mundiales que más trata de concienciar sobre los abusos cometidos contra la Tierra.

El Santo Padre recordaba cómo en el año 2007, durante un encuentro de la CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) en la ciudad de Aparecida, escuchaba con escepticismo a los obispos brasileños hablar sobre la necesidad que había de conservar la naturaleza, atajar el problema ecológico o cuidar la Amazonía

“Insistían, insistían, insistían, y yo me preguntaba qué tenía que ver eso con la evangelización. Sentía yo eso. No tenía ni la más pálida idea. Estoy hablando de 2007. Eso me chocó. Cuando volví a Buenos Aires me empecé a interesar, y lentamente fui entendiendo algo”, relataba en 'Herrera en COPE'.

Ya como Papa y tras unos años investigando sobre el ecologismo, Francisco sentía la necesidad de “escribir algo como magisterio. Convoqué a un grupo de científicos que me expusieran los problemas reales, no las hipótesis, lo real. Me hicieron un lindo catálogo y con razón. Se lo pasé a teólogos que reflexionaron sobre eso. Y así se fue gestando ‘Laudato Si”, evocaba aquel 1 de septiembre de 2021 Jorge Bergoglio ante un atento Carlos Herrera.

En este contexto, el Pontífice recordaba una anécdota con el expresidente de Francia, François Hollande, y su ministra de Medio Ambiente, que por aquel entonces era Ségolène Royal, cuando aún no había publicado la encíclica Laudato Si', aunque sabía que el Papa estaba preparándola.

“En la conversación que tuve con ella, me preguntó si era verdad que está escribiendo algo sobre el ecologismo, y yo le contesté que sí. Me pidió (Ségolène Royal) que por favor lo publicara antes de la cumbre de París, porque necesitaban apoyos. Volví de Estrasburgo y aceleré. Y salió antes del encuentro de París. El encuentro de París para mí fue el summum en tomar conciencia mundial. ¿Después qué pasó? Entró el miedo. Y, lentamente, en los encuentros posteriores fueron retrocediendo. Espero que Glasgow ahora levante un poco la mira y nos ponga más en línea”, explicaba Francisco, haciendo referencia al final de la Cumbre de Glasgow celebrada en noviembre de 2021.