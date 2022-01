El Papa Francisco pide rezar por la paz en Ucrania: "Superar las heridas, los miedos y las divisiones"

Este miércoles, 26 de enero, se celebra el Día de Oración por la paz en Ucrania y, como el mismo Papa pidió durante el Ángelus del pasado domingo, Francisco quiso concluir la Audiencia General de este miércoles rezando por la paz en el país.

Antes de rezar el Padre Nuestro, el Papa Francisco ha querido invitar a los fieles presentes rezar por la paz en Ucrania: “Quiero que lo hagáis muchas veces durante este día: Pidamos con insistencia al Señor que en esa tierra pueda florecer la fraternidad y superar las heridas, los miedos y las divisiones. Hemos hablado del holocausto. Pero pensemos que más de 5 millones fueron aniquiladas durante la época de la última guerra. Es un pueblo que sufre; sufrió de hambre, sufrió tanta crueldad y merece la paz. Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al Cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra, para que hagan prevalecer el diálogo y antepongan el bien de todos a los intereses particulares".

"Por favor, nunca la guerra"

El Papa Francisco ha concluido su exhortación recordando y subrayando “por favor, nunca la guerra”.

“Recemos por la paz con el Padrenuestro, que es la oración de los hijos que se dirigen al mismo Padre, la oración que nos hace hermanos, la oración de los hermanos que piden reconciliación y concordia” ha afirmado el Papa concluyendo la Audiencia General.

El problema a la rodilla del Santo Padre

El Papa Francisco explicó este miércoles que tiene inflamado un ligamento en la rodilla y que le cuesta andar, al justificarse ante los fieles que acudieron a la audiencia general de que en esta ocasión no podía acercarse a saludarles.

El pontífice, que este martes ya cojeaba de manera ostensible durante la misa por la Unidad de los Cristianos en la basílica de San Pablo Extramuros, aseguró que los médicos le han dicho que "es algo pasajero". "Me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mi", bromeó Francisco ante los fieles.

Por ello, tras saludar a los prelados que acudieron ante él tras la audiencia, el papa se limitó a saludar desde la distancia a los presentes y no bajó del estrado para pasear entre los fieles durante casi una hora como suele hacer cada miércoles. El pasado 17 de enero, el pontífice, de 85 años, celebró sentado la audiencia a la delegación de los Custodia franciscana de Tierra Santa al confesar que le dolía una pierna.

"Perdonadme si me quedo sentado, pero me duele la pierna y es peor si me quedo en pie, así (sentado) es mejor para mí", dijo a los asistentes a la audiencia en el palacio pontificio con ocasión del centenario de la revista "Tierra Santa" de la Custodia franciscana de Tierra Santa.