El Papa Francisco pide rezar por la paz en el mundo: "Las diferencias se resuelvan en el diálogo"

El Papa Francisco ha pedido a la Red Mundial de Oración organizar una campaña de oración especial para rezar por la paz en el mundo y en Tierra Santa. “Recemos – dice en un vídeo mensaje – para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y la negociación y no con una montaña de muertos de cada lado”.

“Ustedes saben que desde que terminó la II Guerra Mundial hasta ahora siguieron guerras en diversas partes del mundo. Cuando son lejanas, por ahí no las sentimos fuerte”, ha subrayado Francisco. En su pedido, el Santo Padre recuerda que “todos sentimos el dolor de las guerras”, y que “hay dos muy cercanas que nos hacen reaccionar: Ucrania y Tierra Santa”.

"Recemos para que las diferencias se resuelvan en el dialogo"

Lo que pasa en Tierra Santa, añade, “es muy duro” y remarca que “el pueblo Palestino, el pueblo de Israel” son “dos pueblos hermanos” y “tienen derecho a la paz, tienen derecho a vivir en paz”. “Recemos para que las diferencias se resuelvan en el dialogo y la negociación y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en Tierra Santa”, ha remarcado Francisco.

El llamamiento del Papa por la paz

No es la primera vez que el Papa hace un llamado a la paz. No hay una semana que no haya pedido rezar con insistencia por la paz en la martirizada Ucrania, o por tantos otros países, como últimamente por Sudán. ¿Y cuántas veces ha denunciado la guerra y los conflictos que nacen en el corazón del hombre y en el miedo? “Que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución. La guerra es una derrota. ¡toda guerra es una derrota!”. ¿Cuántas veces, al contrario, en medio de un mundo dividido y fragmentado, Francisco ha querido promover los valores de la paz, de la convivencia y del bien común?

Hoy, nuevamente el Papa invita a orar con más insistencia por la paz en el mundo y en Tierra Santa. Francisco pide orar por la grave situación en Palestina y en Israel, donde muchísimas personas han perdido la vida. ¿Cuántas veces, con dolor, ha pedido que se abran espacios para garantizar la ayuda humanitaria y que se libere a los rehenes?





Novena por la paz en el mundo

El 17 de octubre invitó a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y a dedicar el ese día a la oración y al ayuno, pues “la oración es la fuerza suave y santa para oponerse a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra”. Ahora que nos acercamos al Adviento, a la esperanza del nacimiento del Príncipe de la paz, Jesús, una vez más invita a orar.

Además de publicar este video con su llamada por la paz en Tierra Santa, la Red Mundial de Oración del Papa propone una novena por la paz en el mundo, y por Tierra Santa, Palestina e Israel.