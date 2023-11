El Papa Francisco pide ante 7.000 niños "trabajar para la paz": "Hagan escuchar su voz"

El Papa Francisco ha congregado este lunes a más de 7 mil niños de 84 países en el Vaticano, a quienes ha pedido encarecidamente "trabajar para la paz" ante una "guerra que ha estallado en todo el mundo" y "custodiar la Tierra" para evitar la crisis climática. El pontífice ha respondido a las preguntas de una decena de niños durante el evento, celebrado en el Aula Pablo VI, y en el que también cantaron el artista español Beret y el italiano Mr. Rain.



"Yo soy feliz con los niños, enseñan siempre algo nuevo, lo hermosa que es la vida en su sencillez o lo importante que es estar juntos", ha afirmado Francisco antes de escuchar las preguntas de los más pequeños, quienes lo interrogaron sobre la guerra y el cambio climático, pero también sobre su día a día en la Santa Sede. Entre las preguntas destacó la de una niña de origen palestino que planteó al pontífice sus dudas sobre la posibilidad de poner fin a la guerra.

"Tu tierra sufre tanto...", ha respondido el Papa, quien ha reconocido que su "patria (de la niña) está en guerra", y ha pedido un saludo de todos los participantes para "la gente de Palestina".

"La guerra ya ha estallado en todo el mundo, no solo en Palestina, también en el sur de África, en el Congo, en Birmania, en Mozambique... Estamos viviendo una guerra bruta que nos quita la paz y la vida. Tenemos que trabajar para la paz", ha instado Francisco. También ha escuchado las cuestiones de niños de Ucrania y de Siria, entre otros, ante quienes lamentó la muerte de "niños inocentes" en los conflictos. "Hay gente mala, que hace la guerra y destruye", ha admitido antes de pedir a los más jóvenes que "hagan escuchar su voz" y cuenten las cosas "desde la verdad".

Otros niños han mostrado preocupación por la crisis climática y las altas temperaturas, un problema que Francisco ha reconocido preocupante y por el que ha pedido el compromiso de todos los niños para "custodiar la creación y la Tierra". "Las personas no protegemos la creación ni la naturaleza, y esta se rebela. Debemos aprender a custodiarla y no estropearla", ha afirmado antes de pedir que tampoco desperdicien los alimentos.

Entre las preguntas más personales, Celeste, una niña peruana de 9 años, quiso saber "quiénes son los amigos del papa", a lo que Francisco ha respondido que "la gente con la que convive" con él, personas de otras parroquias y "algún cardenal". "Hay tanto trabajo aquí. Escucho a la gente, arreglo cosas, pienso en cómo avanzar e intento que las cosas vayan mejorando - contó al ser interrogado sobre su día a día -. El trabajo es una cosa muy bella. Trabajar es salud, el trabajo te da dignidad".

I piccoli di tutto il mondo pronti ad accogliere @Pontifex_it in Aula Paolo VI per l’evento “I bambini incontrano il Papa”. Tra applausi e canti anche un momento di silenzio per ricordare i loro coetanei che subiscono le conseguenze della guerra pic.twitter.com/OPwePbSeIT