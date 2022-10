El Papa Francisco llama a Comunión y Liberación a "mostrar el carácter atractivo y novedoso del cristianismo"

Miles de personas pertenecientes de Comunión y Liberaciónhan abarrotado la plaza de San Pedro del Vaticano, durante la recepción del Papa Francisco a este movimiento eclesial para conmemorar el centenario del nacimiento de su fundador, Luigi Giussani (1922-2005).

En su discurso, el Santo Padre se refería a Giussani como “padre y maestro” al que la Iglesia reconoce “su genialidad pedagógica y teológica, desarrollándose desde un carisma que le fue dado por el Espíritu Santo para la utilidad común”.

El Papa ha tenido un recuerdo especial para quien ha sido hasta el pasado mes de noviembre, líder de Comunión y Liberación, el español Julián Carrón, quien asumió el cargo tras la muerte del fundador, lo que no es una tarea sencilla, tal y como ha precisado el Pontífice: “Los períodos de transición no son nada fáciles, cuando el padre fundador ya no está físicamente presente. Muchas fundaciones católicas han experimentado esto a través de la historia. Debemos agradecer al padre Julián Carrón su servicio en la orientación de la movimiento durante este período y por mantener el timón de la comunión con el Pontificado”.

No obstante, Francisco ha lamentado las dificultades y divisiones producidas en el movimiento eclesial, y que a su juicio ha de servir para renovear y relanzar el espíritu misionero al servicio de “las necesidades, sufrimientos y de las esperanzas de la humanidad contemporánea. La crisis nos hace crecer. No debe reducirse al conflicto”, ha subrayado.

El “autobús papal” hoy va al completo. Multitudinaria audiencia de @CLiberazione en la plaza de San Pedro.

Celebran junto al #Papa el #CentenarioGiussiani#Vaticanopic.twitter.com/dzIPNhWfYr — Eva Fernández (@evaenlaradio) October 15, 2022





Carismático y educador: los dos aspectos de Giussani que revindica Francisco

En este sentido, el Papa ha recordado algunos aspectos de la personalidad de Giussani, tales como su carisma, su vocación de educador y su amor a la Iglesia.

“Fue un hombre de gran carisma personal, capaz de atraer a miles de jóvenes y tocar sus corazones. Podemos preguntarnos: ¿de dónde vino su carisma? Venía de algo que había experimentado de primera mano: cuando solo tenía quince años, había quedado impresionado por el descubrimiento del misterio de Cristo. El asombro y la fascinación de este primer encuentro con Cristo nunca le abandonaron”.

Al hilo de este carisma, el Sucesor de Pedro ha reivindicado el mensaje atrayente del teólogo italiano: “Convencía y convertía corazones porque transmitía a los demás lo que llevaba dentro después de esa experiencia fundamental suya: la pasión por el hombre y la pasión por Cristo como realización del hombre. Muchos jóvenes lo siguieron”, ha subrayado el Santo Padre.

Sobre el aspecto educador de Giussani, el obispo de Roma ha recalcado que desde los primeros años de su ministerio sacerdotal, ante el desconcierto y la ignorancia religiosa de muchos jóvenes, “sintió la urgencia de comunicarles el encuentro con la persona de Jesús que él mismo había experimentado. Don Luigi tenia una capacidad única para suscitar la búsqueda sincera del sentido de la vida en el corazón de los jóvenes, de despertar su deseo de verdad. Como un verdadero apóstol, cuando vio que en los chicos ella estaba en llamas esta sed, no tuvo miedo de presentarles la fe cristiana. Pero sin imponer nunca nada. Su enfoque ha generado muchas personalidades libres, que se han adherido al cristianismo con convicción y pasión; no por costumbre, no por conformidad, sino de manera personal y creativa”, ha precisado.

Asimismo, ha puesto en valor la capacidad de Luigi Giussani por amar a la Iglesia manteniendo “juntos el carisma y la autoridad, que son complementarios, ambos necesario”. Y es que como apunta Francisco, “sin autoridad se corre el riesgo de extraviarse”, mientas que sin el carisma “el viaje corre el riesgo de volverse aburrido, ya no atractivo para la gente de ese particular momento histórico. Incluso entre vosotros, algunos están encargados de una tarea de autoridad y gobierno, para servir a todos otros y señalar el camino correcto. Consiste, en la práctica, en orientar y representar a los movimiento, en favorecer su desarrollo, en realizar proyectos apostólicos específicos, en asegurar fidelidad al carisma, en la protección de los miembros del movimiento, en la promoción de su camino cristiano y su formación humana y espiritual”.

Como ha remarcado el Papa, los movimientos eclesiales contribuyen, con sus carismas, “a mostrar el carácter atractivo y novedoso del cristianismo. Y corresponde a la autoridad de la Iglesia indicar sabia y prudentemente por qué camino deben los movimientos caminar, permanecer fieles a sí mismos y a la misión que Dios les ha encomendado”.

Davide Prosperi: "Estamos atentos a las indicaciones de la Santa Sede"

Por su parte el presidente de Comunión y Liberación, Davide Prosperi, ha agradecido al Papa haber aceptado recibir a los seguidores de este movimiento eclesial en el Vaticano, ha ha manifestado que 17 años después de la muerte del fundador, sigue vivo “su fuego en la vida de miles de hombres y mujeres, porque transmitió el fuego que es el Espíritu Santo, fuego del conocimiento de Cristo y del hombre”.

En este sentido, Prosperi ha manifestado a Francisco la disposición de Comunión y Liberación de estar atentos a las indicaciones de la Santa Sede “para que el carisma que el Espíritu Santo ha dado a don Giussani por el bien de toda la Iglesia, produzca siempre nuevos frutos. Y hoy, lleno de gratitud y de alegría por su invitación, estamos aquí para preguntarle cómo podemos contribuir aún más a renovación que la Iglesia está obrando bajo su paternal guía”, ha expresado Prosperi.

Por último, el presidente del movimiento eclesial ha remarcado que el primer centenario del nacimiento de Luigi Giussani constituye una oportunidad de impulsar nuevas iniciativas “con la intención de ampliar nuestra atención a aquellas periferias del mundo y del alma a las que nos has dirigido”.