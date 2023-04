El Papa Francisco lava los pies de 12 presos: "Son gestos humanos, Jesús nos enseña la nobleza del corazón"

El Papa Francisco ha procedido a lavar los pies de un total de doce jóvenes de diferentes etnias y nacionalidades del centro de menores de 'Casa del Marmo', lugar en el que estuvo también el Jueves Santo de 2013, su primera Semana Santa como Pontífice.

Ante los problemas de rodilla que sufre el Santo Padre desde hace meses, se ha dispuesto una tarima para que los jóvenes estén a una altura considerable y evitar que tenga que arrodillarse para realizar el rito.

Antes de realizar este rito litúrgico, el Papa pedía a cada uno de estos jóvenes que sintieran que “Jesucristo les estaba lavando los pies, porque Jesús me ha salvado, nunca nos abandona”, ha recalcado.

En la homilía de esta Misa de la 'Cena del Señor', el obispo de Roma destaca el gesto de Jesús de lavar los pies de los Apóstoles tras la Última Cena, y que no fue entendida por ellos, ya que se trataba de una acción que realizaban los esclavos: “Los esclavos eran los que lavaban los pies porque era un trabajo de esclavos. Imaginemos cómo quedaron los discípulos cuando Jesús lo hacía. Les costaba entenderlo. Luego sería muerto como un esclavo para pagar la deuda de todos nosotros”, ha recalcado el Pontífice argentino.

Por ello, ha pedido a los presentes que si todos realizáramos este gesto en nuestra vida “nos ayudaríamos unos a otros. Es tan lindo ayudarse unos a otros, darnos la mano... Jesús en esta celebración quiere enseñarnos la nobleza del corazón. Solo quiere acompañarnos, quiere tomarnos de la mano para que la vida no sea tan dura para nosotros”, ha continuado esgrimiendo el Santo Padre.

Francisco ha aseverado que el gesto de lavar los pies no es “algo folclórico”, sino un ejemplo de cómo debe comportarse una persona con el prójimo. En este sentido, el Sucesor de Pedro ha lamentado tantos casos de personas que “se aprovechan de los demás, tanta gente que no logra salir de dentro, cuántas injusticias, cuanta personas sin trabajo, o trabajan pero le pagan la mitad, o gente que no tiene dinero y no puede comprar medicinas... tantos motivos”.

Asimismo, ha advertido que cualquiera pueda verse en esta situación en algún momento de nuestra vida: “Cada uno de nosotros puede resbalarse, y es lo que nos da la dignidad de ser pecadores. Jesús nos quiere así y por eso quiere lavar los pies, para salvarnos”, ha recalcado.