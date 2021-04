El Papa Francisco celebra por sorpresa la Misa de la Cena del Señor en la casa del cardenal Becciu

Según fuentes del movimiento de los Focolares, confirmadas por el entorno del cardenal Angelo Becciu, esta tarde, alrededor de las 17:30 horas, el Papa Francisco llegó a la capilla del apartamento privado del purpurado en el edificio del ex Santo Oficio y celebró allí la misa in Coena Domini, tradicionalmente llevada a cabo al atardecer del Jueves Santo. Además del cardenal y las religiosas que lo ayudan, estuvieron presentes algunas focolarinas. Al tratarse de un compromiso privado del Santo Padre, no hay confirmación oficial.

Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, ha publicado en su cuenta de la red social Twitter: "Muchos nos preguntábamos dónde estaba esta tarde el #PapaFrancisco.Ha celebrado Misa junto al Cardenal Becciu en la capilla privada de la residencia del cardenal.El pasado 24 de septiembre el Papa aceptó su renuncia a los derechos relacionados con el Cardenalato".





