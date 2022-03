El Papa Francisco agradece el "enorme compromiso" de la Iglesia polaca con los refugiados ucranianos

El Papa Francisco recibió este martes al presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, monseñor Stanislaw Gadecki, y hablaron sobre los efectos de la guerra en Ucrania y cómo la Iglesia en Polonia está respondiendo al conflicto acogiendo a miles de refugiados.

La Conferencia de obispos de Polonia informó sobre algunos de los temas tratados, entre ellos las acciones que la Iglesia local está tomando ante la guerra en su país vecino, Ucrania; la atención a los numerosos refugiados a través de Cáritas, “comunidades de religiosos, religiosas, sacerdotes y seminaristas”. El Episcopado también subrayó el compromiso y la enorme movilización de las parroquias polacas.

