El Papa asegura que la paz llega "cuando se bajan las armas y comienza el diálogo"

Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha querido recordar su viaje a Kazajistán y ha agradecido la oración de los fieles por los frutos de ese viaje.

Además, el Santo Padre ha hablado de los confictos armados actalues. "La paz es posible cuando se bajan las armas y cominza el diálogo", ha insistido. Así, el Papa ha pedido rezar no solo por Ucrania, sino por todos las víctimas de los países que ahora mismo están en guerra.

Precisamente, respecto a este asunto, el Papa fue claro en la rueda de prensa que el Papa conceció durante el vuelo de regreso de su viaje a Kazajistán con los periodistas que se encontraban en el vuelo.

“Defenderse no es solo lícito. Es también una expresión de amor a la patria. Quien no defiende algo es porque no lo ama. Sin embargo, quien defiende algo es porque lo ama”, ha afirmado Francisco durante la rueda de prensa.

"¿Tenemos el corazón educado para la paz?"

El Santo Padre recordó todas las guerras que hay en este momento en nuestro mundo: “¿Cuántas guerras hay en curso? La mencionada Ucrania-Rusia; ahora Azerbaiyán-Armenia, el Cuerno de África, Mozambique, Eritrea, Etiopia, Myanmar con este pueblo que sufre y que amo tanto, los Rohinyá […] ¡estamos en Guerra Mundial, por favor!”. “Yo me pregunto hoy si tenemos el corazón educado para llorar de alegría cuando vemos la paz”, subrayó Francisco.

Francisco afirmó que aunque es difícil entender que se pueda dialogar con los estados que han comenzado una guerra y que es una situación que no guste, "que huela mal", hay que hacerlo, al responder sobre si existía alguna "línea roja" para intentar dialogar con Rusia en la rueda de prensa a bordo del avión papal de regreso de su visita de tres días a Kazajistán.

El diálogo



"Siempre es difícil entender el diálogo con los Estados que han comenzado la guerra. Es difícil, pero no tenemos que descartarlo, tenemos que dar la oportunidad de diálogo a todos, porque siempre existe la posibilidad de que se puedan cambiar las cosas", dijo Francisco, que evitó referirse específicamente a Rusia.

Por último consideró que el diálogo es necesario porque con él "se obtiene otro punto de vista". "Yo no excluyó el diálogo con naciones en guerra, aunque sean el agresor", agregó. "Se tiene que hacer, aunque sea algo que huela mal, pero se tiene que hacer porque, si no, cerramos el único diálogo para la paz", explicó. Luego, "en el caso de que no acepten el diálogo, pues es una pena pero por los menos hay que ofrecerlo", señaló.