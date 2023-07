Mensaje del Papa a los coreanos: "Os invito a todos a convertiros en profetas de la paz"

"Las numerosas guerras y conflictos armados que afligen hoy a la familia humana" demuestran "trágicamente la necesidad de una vigilancia constante" para defender y promover la justicia y la cooperación amistosa en todos los niveles de la comunidad internacional. Estas son las palabras que el Papa Francisco que se escucharon en el centro de Seúl, entre las bóvedas de la catedral de Myeongdong, en un día especial para la vida de surcoreanos y norcoreanos. Este 28 de julio se cumplen setenta años de un armisticio que puso fin a la guerra de Corea, aunque desde entonces ha seguido latente una tensión palpable entre las dos naciones divididas por el paralelo 38.

La paz se basa en el respeto a cada persona

El mensaje de Francisco, dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Coreana, Matthias Ri Iong-hoon, obispo de Suwon, fue leido por su compatriota el cardenal Lazarus You Heung-sik, prefecto del Dicasterio para el Clero, durante la Misa por la Paz celebrada en la catedral. El Papa invitó "a todos los coreanos a convertirse en 'profetas' de la paz", recordando que ésta "se basa en el respeto de cada persona, sea cual sea su historia, en el respeto del derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas".

Reconciliación para la península coreana y el mundo entero

"Estoy espiritualmente cerca de vosotros -ha leído el cardenal Lazarus You Heung-sik —que este aniversario sea una ocasión para renovar su compromiso en la construcción del Reino de Dios Todopoderoso, lleno de 'justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo' (Rom 14,17)". La esperanza final de Francisco, al concluir el mensaje, es que la conmemoración del Acuerdo de Armisticio indique no sólo "el cese de las hostilidades, sino también un futuro brillante de reconciliación, fraternidad y armonía duradera no sólo para la península coreana, sino también para el resto del mundo".

Viaje de Francisco a Corea en 2014

El 18 de agosto de 2014, el propio Papa Francisco había presidido una Misa por la paz y la reconciliación en esta Catedral durante su viaje a Corea, dejando este mensaje en su homilía: "Os pido que deis un testimonio convincente del mensaje de reconciliación de Cristo en vuestras casas, en vuestras comunidades y en todos los ámbitos de la vida nacional (...) Recemos, pues, para que surjan nuevas ocasiones de diálogo, de encuentro y de superación de las diferencias, para que continúe la generosidad en la asistencia humanitaria a los necesitados y para que se reconozca cada vez más la realidad de que todos los coreanos son hermanos y hermanas, miembros de una sola familia y de un solo pueblo."