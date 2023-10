Francisco vuelve a pedir que "se silencien las armas" en Tierra Santa: "La guerra borra el futuro"

El Papa Francisco ha vuelto a mostrar su preocupación, en la Audiencia General de este miércoles, 18 de octubre, por la terrible situación que se está viviendo en Tierra Santa.

“Queridos hermanos y hermanas, mi pensamiento está con Palestina e Israel, las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Os ruego que hagáis todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria”, ha expresado el Pontífice al final de su catequesis en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Il pensiero di #PapaFrancesco va in #Palestina e #Israele "Le vittime aumentano e la situazione a #Gaza è disperata. Si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria". "Tacciano le armi!"