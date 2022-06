Francisco reitera que quiere ir a Ucrania, pero espera "el momento oportuno"

El Papa Francisco ha reiterado este sábado su disponibilidad a viajar a Ucrania, aunque dijo que espera "el momento oportuno", cuando un niño ucraniano le preguntó al respecto durante un encuentro del pontífice con un grupo de jóvenes en el Vaticano.



"Me gustaría ir a Ucrania, pero debo esperar el momento adecuado", respondió el Papa a un niño ucraniano refugiado que le preguntó, durante un encuentro en el patio de San Dámaso, que cuándo iba a ir a Kiev, según medios locales.



Francisco subrayó que por el momento la situación no es segura y anunció que la próxima semana se reunirá con representantes del Gobierno ucraniano, con los que, entre otras cosas, también abordará la posibilidad de un viaje al país en guerra, según las mismas fuentes.

¿Cuál fue la pregunta?

"Me llamo Sachar, vengo de Ucrania. No tengo una pregunta, sino más bien una petición: ¿puede ir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora?". Es uno de los pequeños refugiados, que ahora ha encontrado refugio en Roma, quien se ha dirigido al Papa de esta manera, sin pelos en la lengua, y Francisco le ha respondido:

Me alegro de que tú estés aquí: yo pienso mucho en los niños de Ucrania, y por eso he enviado a algunos cardenales para que ayuden allí y estén cerca de toda la gente, pero especialmente de los niños. Yo quisiera ir a Ucrania; sólo que tengo que esperar el momento para hacerlo, ¿sabes?, porque no es fácil tomar una decisión que puede hacer más mal a todo el mundo que bien. Tengo que buscar el momento justo para hacerlo. Esta próxima semana recibiré a representantes del gobierno de Ucrania, que vendrán a hablar y a hablar de una posible visita mía allí: vamos a ver qué pasa.

El Papa Francisco se ha reunido esta mañana en el Patio de San Dámaso, dentro del Palacio Apostólico, con los pequeños participantes en la octava edición del "Tren de los Niños", un evento organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura dentro de la iniciativa más amplia denominada "Atrio de los Gentiles". Los niños ha estado acompañados por algunos adultos y, tras los saludos del cardenal Gianfranco Ravasi, prefecto del dicasterio, de Antonio Organtini, director general del instituto asistencial Sant'Alessio-Margherita di Savoia de Roma al que asisten los niños, y de Massimiliano Giansanti, presidente de Confagricoltura, que colabora en el evento, han sido los pequeños los que hablan con el Papa, planteándole con franqueza las preguntas que tienen en el corazón..

Diferentes invitaciones

Tanto el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, han invitado al pontífice a viajar al país, una visita que Francisco ha reiterado en numerosas ocasiones que está dispuesto a hacer, como parte de su disponibilidad a ayudar en lo que esté en su mano para poner fin a la guerra.



Desde que comenzó la guerra, el pasado 24 de febrero, Francisco ha realizado varios llamamientos para que se detenga, ha mostrado su disponibilidad a "hacer de todo" para ayudar a una solución del conflicto y ha enviado a varios cardenales para mostrar su cercanía con el pueblo ucraniano.