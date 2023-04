Francisco recuerda a las madres de los soldados de Ucrania y Rusia fallecidos: "Recemos por ellas"

Al final de la Audiencia General de este Miércoles Santo, el Papa Francisco ha pedido oraciones para que los corazones de todos los implicados en la guerra en Ucrania “se conviertan”.



Asimismo, el Santo Padre ha pedido rezar de modo especial durante esta Semana Santa para "todas las víctimas de los crímenes de guerra” y ha recordado de manera especial a las madres de los soldados de Ucrania y Rusia fallecidos: “Son madres de hijos muertos. Recemos por estas madres”.

El Papa Francisco ha recordado además cuando en Buenos Aires podía salir a caminar por las calles y veía "a tanta gente triste" y ha lamentado: "Ahora no puedo porque no me dejan", durante la Audiencia General celebrada en la plaza de San Pedro.

Francisco, que apareció en buena forma tras haber sido ingresado la semana pasada durante tres noches por una bronquitis, ha explicado que "cuando podía ir a la calle, ahora no puedo porque no me dejan, veía tanta gente triste, gente caminando, sola, con el móvil" pero "sin paz y sin esperanza".

"Hace falta esperanza para curarse de la tristeza con la que estamos enfermos, de la amargura con la que contaminamos la Iglesia y el mundo", ha remarcado.