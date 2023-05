Francisco pide "escuchar la voz de los no nacidos a través de la ciencia": "Es demasiado lo que está en juego"

El diario italiano 'El Corriere della Sera' ha publicado el prefacio del libro 'El milagro de la vida' (Piemme) firmado por el Papa Francisco. El libro, editado por Arnoldo Mosca Mondadori junto al sacerdote y científico Gabriele Semprebon y el escritor Luca Crippa, “pretende devolver al lector la maravilla y la alegría de la venida al mundo de cada uno”, con la intención de debatir más allá de las vallas ideológicas. “El espectáculo de la naturaleza siguiendo su curso suscita asombro y reclama cuidado, protección y acogida”, escribe Francisco.

“En varias ocasiones he sentido el deber de hablar sobre la cuestión del aborto. Lo he hecho porque estoy convencido en conciencia - como todos mis predecesores - de que corresponde a la Iglesia en su conjunto pronunciarse y clarificar sobre estas cuestiones. Es demasiado lo que está en juego para que nos contentemos con soluciones provisionales, parciales y, a veces, superficiales: estamos hablando de la vida, que es nuestro bien más preciado, recibido como un don”, subraya el Santo Padre.

Francisco ha recordado lo que ya ha afirmado muchas veces sobre el aborto: “He hablado de "", he preguntado: "Pero también he dicho que se trata de un tema "que requiere al mismo tiempo una gran competencia y una gran rectitud" por parte de todos,”.El Obispo de Roma ha dirigido una invitación al mundo “para que reflexione sobre el aborto no sólo desde los contenidos de una u otra tradición de fe o de pensamiento, sino también con la aportación cualificada de la ciencia”. “”, escribe Francisco.