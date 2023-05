Francisco critica la corrupción política y económica: "Las guerras conducen al declive de la fraternidad"

Francisco recibió este miércoles, antes de la histórica Audiencia General con el Patriarca copto ortodoxo Tawadros II, a los participantes en la Conferencia de la Pontificia Academia de las Ciencias sobre "Crisis alimentarias y humanitarias: ciencia y políticas para su prevención y mitigación".

En su discurso expresó el apoyo de la Iglesia a los que frente a los problemas actuales promueven un desarrollo humano integral, la justicia de los pueblos, y la solidaridad internacional. El Santo Padre dijo que los conflictos armados y las catástrofes naturales, pero también la corrupción política y económica, agravan las crisis alimentarias y humanitarias y conducen al declive de la solidaridad fraterna.

Food and Humanitarian crises are caused by a complex set of drivers but Violent conflict, civil unrest and political instability as a result of a serious lack of good governance stands high. @CasinaPioIV @Vaticancity pic.twitter.com/45z9nfEVXq

Francisco afirmó que las crisis alimentarias y humanitarias son "retos urgentes" porque "con demasiada frecuencia estas situaciones están marcadas por catástrofes naturales, pero también conflictos armados y pienso especialmente en la guerra de Ucrania"

Pero también se deben – añadió Francisco - a "la corrupción política o económica y la explotación de la tierra, nuestra casa común, lo que dificulta la producción de alimentos, mina la resiliencia de los sistemas agrícolas y amenaza peligrosamente el abastecimiento nutricional de poblaciones enteras". El Papa dijo que "lasguerras y la miseria conducen al declive de la solidaridad fraterna y este declive viene determinado, entre otras cosas, por las exigencias egoístas inherentes a algunos modelos económicos actuales".

Welcome to Day 1 of “Food and Humanitarian Crises: Science and Policies for Prevention and Mitigation”

A PAS workshop in cooperation with the UN Food and Agriculture Organization (FAO) and other partners https://t.co/vHOR8lUXE0pic.twitter.com/09b9fY0Lw9