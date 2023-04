Francisco conmemora el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz en Irlanda del Norte: "Puso fin a la violencia"

El Papa Francisco ha conmemorado este Lunes de Pascua el 25 aniversario de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en Irlanda del Norte y ha deseado que esa voluntad se extienda a otras partes del mundo.

"Hoy se cumple el vigésimo quinto aniversario del llamado 'Acuerdo de Viernes Santo o de Belfast', que puso fin a la violencia que había perturbado a Irlanda del Norte durante décadas. Con espíritu agradecido, ruego al Dios de la paz que lo que se consiguió en aquel histórico paso se consolide en beneficio de todos los hombres y mujeres de la isla de Irlanda", ha recoraddo el pontífice desde la Plaza San Pedro del Vaticano.

Vatican City (Vatican City State (holy See)), 10/04/2023.- Pope Francis leads Regina Coeli prayer from the window of his office at Saint Peter's square, Vatican City, 10 April 2023. (Papa) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Después de esas palabras el Papa ha pedido "preservar la invocación del don de la paz para el mundo entero", especialmente "para la querida y atormentada Ucrania".

La petición llegó después de rezar el Regina Caeli ante los fieles congregados en las inmediaciones del Vaticano por el Lunes de Pascua, festivo en Italia. El Regina Caeli sustituye el rezo del Ángelus durante el tiempo pascual, tal y como estableció Benedicto XIV en 1742. Su lectura debe ser en coro y de pie, pudiendo ser cantado.

