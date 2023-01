Francisco anima a los jóvenes a participar en la JMJ de Lisboa: “Paredes no, horizontes sí”

“Abran el corazón, y recuerden: paredes no, horizontes sí”. Con este mensaje, el Papa Francisco ha querido agradecer y motivar la inscripción de los jóvenes a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa del 1 al 6 de agosto.

“Aunque todavía faltan todavía varios meses para la Jornada Mundial de la Juventud, ya hay 400 mil jóvenes inscritos”, ha expresado con alegría el Papa Francisco este 20 de enero, a través de un vídeomensaje con motivo de la preparación del encuentro.

Sed de participar

“A mí me llama a la atención y me alegra que tantos jóvenes vengan porque necesitan participar”, ha dicho Francisco. No obstante, ha reconocido que algunos de ellos aseguran que participan “por hacer turismo”. En el fondo, ha subrayado el Papa, el joven que participa lo hace “porque tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia del otro. Tienen sed de horizontes”.

Por eso, en su mensaje, el Papa ha querido invitar a los jóvenes, y no tan jóvenes, a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá: “No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte con los ojos, pero lo miren sobre todo con el corazón”.

Abrir el corazón

De esta forma, ha pedido abrir el corazón “a otras culturas, a otros chicos y chicas que vienen también a esta Jornada. Prepárense para esto: para abrir horizontes, para abrir el corazón”. El Papa concluye el mensaje agradeciendo la inscripción “con antelación” de tantos que ya lo han hecho: “Esperemos que otros más sigan el ejemplo de ustedes”.