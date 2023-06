El Papa agradece el trabajo del personal sanitario del Gemelli: "El ambiente fraternal me ayudó a recuperarme"

El Papa Francisco ha enviado una carta a los directores del Hospital Gemelli agradeciendo el trabajo del personal sanitario: “En ese lugar de sufrimiento y esperanza, una vez más pude disfrutar de un ambiente familiar, fraterno y hospitalario, que me ayudó mucho a recuperarme después de la operación".

En la carta, enviada al presidente Consejo de Administración, al director general de la Fundación y al rector de la Universidad Católica, Francisco ha expresado su “sincero agradecimiento por los cuidados y las atenciones” que recibió durante su estancia en el hospital.

La carta del Papa ha sido compartida con la comunidad hospitalaria por el abogado Pasini y el profesor Elefanti, que escriben: "Debemos y queremos compartir con todos vosotros la alegría y la emoción por las palabras del Santo Padre, que ha querido expresar su gratitud por la presencia y las atenciones que le han demostrado durante los días de su hospitalización".

"A toda la comunidad del Gemelli va mi gratitud de corazón por la cercanía humana y espiritual", escribió el Pontífice en la carta.

Ya durante su hospitalización, el Papa había querido agradecer personalmente a todos los que cuidaron de él. Y dos días antes de su alta hospitalaria, Francisco también había "cenado junto a todos los que le han cuidado desde el día de su hospitalización", según informó el portavoz Matteo Bruni.

En señal de gratitud, el Papa recibió también a todo el equipo operativo formado por el personal médico, enfermeros, socio-sanitarios y auxiliares" que habían "coordinado, realizado y hecho posible la intervención quirúrgica desde el 7 de junio".

Asimismo, no hay que olvidar las palabras de gratitud expresadas por el Papa durante su visita a la Sala de Oncología Pediátrica, en la décima planta, frente al apartamento privado del Gemelli, cuando al reunirse con el personal médico había dado las gracias, no sólo por su profesionalidad, sino también por "el esfuerzo por aliviar el sufrimiento de los demás, no sólo con fármacos, sino también con ternura y humanidad".