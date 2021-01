¿Cuáles podrían ser los viajes del Papa Francisco durante este 2021?

El vaticanista italiano Andrea Gagliarducci de ACI Stampa, ha analizado los viajes que podría realizar el Papa Francisco este 2021, comenzando por la visita apostólica a Irak en marzo y que fue anunciada oficialmente por la Santa Sede.

Si bien todo dependerá de la pandemia del coronavirus, hay otros dos posibles destinos del Santo Padre: Líbano y Sudán del Sur. La intención de ir al primero la expresó el Papa en su mensaje de saludo por Navidad a los libaneses, mientras que el proyecto ecuménico de visitar el país africano se expresó en una carta firmada con el primado de la Iglesia anglicana, Justin Welby, y con el moderador de la asamblea de la Iglesia de Escocia, el reverendo Martin Fair.

“Las voces hablan de un posible viaje a Kazajstán y de uno a Serbia, que se agregaría al de Irak”, afirma Gagliarducci. En Irak el Santo Padre visitará la ciudad de Ur de Caldea, desde donde Abraham partió a la tierra prometida y donde habrá una celebración interreligiosa. También a Mosul y a Qaraqosh en la Llanura del Nínive, ciudades en reconstrucción luego de ser arrasadas por los terroristas musulmanes del Estado Islámico (ISIS); y a Erbil, que fue el lugar adonde huyeron miles de desplazados por ISIS.

Kazajistán y Serbia

Sobre la posibilidad del viaje del Papa a Kazajistán ha hablado Alibek Bakayev, embajador del país asiático ante la Santa Sede, que presentó sus cartas credenciales al Pontífice el pasado 4 de diciembre. Para este año está programado el séptimo Congreso de Líderes del Mundo y de las Religiones Tradicionales, en el que podría estar presente el Santo Padre.

Gagliarducci precisa que Nur-Sultan, capital de Kazajstán, podría ser “el territorio neutral para un segundo encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca ortodoxo de Moscú, Kiril, luego del primero que se dio en el aeropuerto de La Habana en febrero de 2016”.

También está la posibilidad de un viaje a Serbia, “que parece el más complicado. No hay aún confirmaciones oficiales sobre un comité de preparación para el viaje pero todos los indicios parecen indicar que el Papa realmente considera el posible viaje”, dice el vaticanista. “Si el viaje del Papa a Belgrado se realiza, sería el primero de un Papa al país”, agrega. “Sería un viaje posible incluso con las restricciones de la covid-19 porque no habría encuentros multitudinarios ya que la mayoría serbia es ortodoxa, y no sería un viaje largo porque se podría hacer en un solo día”, explica Gagliarducci.

Un posible viaje a España

El vaticanista explicó que no se sabe si se programará alguno de los viajes que se había previsto para 2020 como el de Malta. Había además otro más extenso que tenía como destinos Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea; y uno más a Grecia, Montenegro y Chipre. Sin embargo este último “aún podría darse”.

Aunque un posible viaje a España se podría dar en 2022, “es posible que no sea una prioridad la visita a Ávila” luego de la invitación oficial al Santo Padre por parte del Obispo, Mons. José María Gil Tamayo, para que vaya a la ciudad en diciembre de ese año para celebrar los 400 años de la canonización de varios santos españoles: Santa Teresa de Ávila, San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, estos dos últimos jesuitas como el Papa.

“Si se diera el viaje, podría ir el Papa también a Manresa, lugar vinculado a San Ignacio, fundador de los jesuitas”, explica Gagliarducci.