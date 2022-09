El Congreso de Líderes de Religiones en Kazajistán, mucho más que una plataforma de debates teológicos

El Papa Francisco viajará del 13 al 15 de septiembre a Kazajistán para participar en el VII Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Pero ¿conocemos este congreso?

Esta es la séptima edición del Congreso, que continúa un itinerario iniciado por iniciativa del ex presidente kazajo Nazarbaev en septiembre de 2003 tomando como modelo la Jornada de Oración por la Paz en el mundo convocada en Asís por san Juan Pablo II el 24 de enero de 2002.

En aquella primera edición se reunieron en Astaná, ahora Nursultán, delegados enviados por 17 entidades religiosas de todo el mundo con el objetivo de impulsar el diálogo y la libertad religiosa. Durante las distintas sesiones se reafirmó la contribución de las diferentes tradiciones religiosas al diálogo y la armonía entre los pueblos y naciones. La Santa Sede siempre ha enviado representantes de alto nivel, cardenales y arzobispos, reconociendo el valor de esta especial oportunidad para el diálogo interreligioso.

El 14 de septiembre se abrirá la sesión plenaria del Congreso con una oración silenciosa de todos los líderes presentes. El Papa pronunciará un discurso. En la clausura se espera la lectura de la Declaración Final durante la que se firmará un importante documento consensuado por todos los líderes religiosos.

El Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales es mucho más que una plataforma de debates teológicos. Aunque los esfuerzos de los políticos son necesarios para alcanzar la paz no siempre resultan suficientes. insuficientes. Se requiere una intensa oración de los creyentes para conseguirlo. La participación del Santo Padre Francisco en el Congreso dará gran relevancia a este encuentro.

El #Papa confirma que viajará a #Kazakhstan del 13 al 15 de septiembre de 2022. Visitará la ciudad de Nur-Sultan con ocasión del VII Congreso “Leaders of World and Traditional Religions” #Vaticano pic.twitter.com/BXry04zzUA

El Papa pronunciará en Kazajistán cuatro discursos y una homilía durante su visita. Cuando aterrice el 13 mantendrá el habitual encuentro protocolario con el presidente del país, Kasim-Yomart Tokáyev, y se reunirá con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, a quienes ofrecerá el primero de sus discursos.

Al día siguiente, impartirá otro discurso en la apertura del VII Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Está previsto que asistan más de cien delegaciones de 50 países, incluidos líderes espirituales de las religiones tradicionales mundiales del islam, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el hinduismo, el taoísmo, el zoroastrismo, el sintoísmo, así como representantes de organismos internacionales.

Volunteers speaking different languages are being prepared for the Congress #ReligionsCongress#ReligionsCongresskz#ReligionsCongress2022https://t.co/A3J49AzFJM