Así celebrará el Papa Francisco la Jornada Mundial de los Abuelos: "No los dejemos solos"

Al terminar la eucaristía, cinco personas mayores - en representación de los cinco continentes - entregarán simbólicamente la Cruz Peregrina de la JMJ a cinco jóvenes que parten hacia Lisboa, significando la transmisión de la fe de generación en generación.

"El gesto del envío quiere representar también el compromiso que los ancianos y los abuelos han aceptado, por invitación del Santo Padre, de rezar por los jóvenes que parten y de acompañarles con su bendición", añade el texto. A todos los participantes en la celebración en San Pedro, la diócesis de Roma entregará la oración de la III Jornada Mundial y el mensaje del Papa Francisco a los abuelos y mayores.

El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida invita nuevamente a celebrar la fecha en todas las diócesis del mundo con una misa dedicada a ellos y visitando a los ancianos que están solos. También recuerda que se concederá una indulgencia plenaria a quienes realicen estos gestos, de acuerdo con un decreto de la Penitenciaría Apostólica difundido el 5 de julio.

No dejemos solos a los ancianos, su presencia es valiosa

En su mensaje para la Jornada de este año, Francisco invita a pasar de la imaginación a la realización de un gesto concreto para abrazar a los abuelos y a los ancianos. "No los dejemos solos, su presencia en las familias y en las comunidades es valiosa, nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces", escribe el Santo Padre.

“Sí, son los ancianos quienes nos transmiten la pertenencia al Pueblo santo de Dios. Tanto la Iglesia como la sociedad los necesita. Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra; no permitamos que sean descartados”.