El legado de Eugenia, fallecida con solo 9 años: "Sin moverse de la cama ha cambiado la vida a mucha gente"

Eugenia partió a la Casa del Padre el 6 de diciembre de 2021, con tan solo nueve años, como consecuencia de las complicaciones derivadas de la parálisis cerebral que padecía desde su nacimiento. Pese al sufrimiento, tenía consigo lo más valioso: a Dios, a sus padres y a sus cinco hermanas.

Su madre, Paula, ha contado en ECCLESIA que, pese a los consejos médicos de que abortara,Eugenia fue una bendición. Bendición que transformó aquel sufrimiento en amor: “Los médicos me dijeron durante el embarazo que iba a ser una tabla, que iba a ser un vegetal, que provocaría en mi unas ansiedades terribles y problemas psicológicos... eso me hizo sufrir mucho porque el desconocimiento te marca. Pero cuando empiezas a vivir, dejas de pensar en ti y en tus problemas y entregarte a los demás, el amor lo transforma todo”.

"Te ayuda a darte cuenta del sentido de esta vida”

Los cuidados diarios eran duros, pero solo una mirada de agradecimiento de Eugenia merecía la pena. Su padre Nacho lo define como un amor puro: ”Te acercabas a a ella y te sonreía, te abrazaba, te daba besos y es lo que necesitamos todos, abrazos, besos, cariño y sentirte querido, que es lo que ha tenido ella, independientemente de que luego seamos mejores o peores en el trabajo o tengamos más o menos cosas materiales, pero es amor puro”.

“Dependía de nosotros totalmente porque le dábamos de comer, le cambiábamos, estaba en silla de ruedas, no veía ni escuchaba... Y eso de entregarte a una persona sin esperar nada a cambio porque no te podía decir gracias ni iba a mejorar su calidad de vida, sino simplemente para ir viviendo, eso te ayuda a darte cuenta del sentido de esta vida”, ha agregado Paula.

"Todos valemos a los ojos de Dios"

Este testimonio de amor no restó dificultades y un periodo de asimilación una vez que al matrimonio, afincado en el barrio madrileño de Las Rozas, le comunicaron que su hija padecería una discapacidad grave. Paula asegura que su docilidad a Dios aplacó su rebeldía hacia Dios. Una rebeldía que sí experimentó Nacho.

“Todo se tambaleó. No perdí la esperanza pero no entendía por qué teníamos que tener un castigo así. Lo llevé de una manera pero mi marido de otra. Nacho se enfadó y se rebeló mucho tiempo hasta que cambió por un encuentro fuerte que tuvo con el Señor en un retiro, pero fueron años en los que no estuvo bien”, recuerda la madre de Eugenia.

Eugenia transformó la vida de la familia desde el amor, en un contexto social donde se premian otros dotes como la fama, la belleza o las apariencias: “Muchos cierran la puerta de su casa tienen miles de problemas y de cruces, más que nosotros. Pero todos valemos a los ojos de Dios, todos podemos hacer algo en nuestro día a día para mejorar la vida del que está al lado”, ha remarcado Nacho, quien lamenta que en el mundo de hoy prima “quitar del medio” a quien se considera inválido “sin tener en cuenta de que se puede pasar de un lado a otro en décimas de segundo por una enfermedad, un accidente o cualquier cosa ¿Dejas de valer por eso? Valemos igual, pero tenemos una capacidades diferentes a las que teníamos hace dos minutos”, ha asegurado el padre de Eugenia.

3 de junio de 2022: Eugenia ilumina la visita de su familia al Papa Francisco

El matrimonio tuvo otras cinco hijas. Los siete mantienen muy presente a Eugenia. Las dos mayores, Adriana (14) y Lucía (12) rezan constantemente por ella en momentos importantes, como en periodo de exámenes: “Toda la clase rezamos a su foto para que nos salga bien, está superpresente”, comenta la primera; “Hablo mucho con ella, me ayuda, me escucha...”, asevera Lucía.

Paula y Nacho dieron a luz a dos mellizas a las cuales les une un amor especial por el Papa Francisco.Aunque pueda ser sorprendente por su corta edad, han tomado un gran cariño por el Santo Padre argentino.

“Desde muy pequeña empecé a oír del Papa y a contarme cosas de él. Me enseñaban a veces fotos y le empecé a querer muchísimo sin conocerle y quería verle pero no se por qué. Tenía muchas ganas porque veía fotos, ponía la tele si había dicho algo...”, comenta una de ellas.

Esa ilusión por conocer a Francisco se hizo realidad el 3 de junio de 2022. Todo comenzó seis meses antes, cuando una semana después de la muerte de Eugenia, las mellizas celebraron su cumpleaños.

“Mi marido y yo escribimos sin pensarlo una carta a las dos diciendo que Eugenia les regalaba ir a ver al Papa, pero en ese momento no sabíamos ni cómo íbamos a ir a Roma, si sería fácil o no verle...”, recuerda una sonriente Paula.

Pero los trámites se aceleraron una vez que el matrimonio se dirigió a la Nunciatura para contar al Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza, la historia de Eugenia y la ilusión familiar por conocer al Pontífice. Tiempo después, comunicaron desde la Santa Sede a la familia que podrían asistir en primera fila a la audiencia general del Papa y, posteriormente, poder saludarlo.

"Me impresionaron sus ojos"

El encuentro con Francisco aquel 3 de junio dejó un poso de alegría en la familia. Eran sabedores de que Eugenia iluminó este encuentro. Paula no sabría decir en cuál de sus cinco hijas marcó más haber podido compartir unos minutos con el Papa.

“A la pequeña, Catalina, cuando el Papa le dio su solideo su mirada era la de una niña que sabía que estaba recibiendo una gracia muy grande. Lucía no paraba de llorar al saber que estaba con una persona santa. Las mellizas tenían una mirada de gratitud de pertenecer a la Iglesia. Y luego Adriana sentía un deseo muy grande de ser también santa”, ha explicado.

“Me impresionó mucho porque cuando le vimos cómo le costaba bajar del coche. Parecía una persona mayor, enferma. Me impresionó cuando estás junto a él la fuerza que se le ve, y esos ojos. La mirada que tiene me encantó, me pareció espectacular”, evocaba Nacho.

La intensa relación entre Eugenia y el Papa Francisco a través de San José

El vínculo que existía entre el Papa Francisco y Eugenia también fue intensa y especial, sobre todo una vez que a finales de 2020, el obispo de Roma declarase el 2021 comoAño Jubilar de San José, lo que dio lugar a su carta 'Patris Corde', donde hacía hincapié en la labor de miles de personas que, desde la segunda línea, habían contribuido durante la pandemia a mejorar la vida de millones de personas.

“Yo le explicaba a Eugenia que el Papa se refería a personas como ella, porque nadie la conocía, estaba en su habitación con una enfermedad que para el mundo no vale nada, pero con su enfermedad estás salvando al mundo de la pandemia del pecado, y le hacía esa comparación. Cuando estaba malita con fiebre le recordaba que estaba en la segunda línea pero que cuando llegara al Cielo, vería la cantidad de almas que se han salvado gracias a ella. Sé que esto ayudó a Eugenia mucho”, confiaba su madre.

De hecho, la muerte de Eugenia tuvo lugar tan solo dos días antes de concluir el Año Jubilar de San José. Coincidencia que para Paula, desde luego, no es tal: “A ella yo sé que le marcó y ella lo interiorizó y se fue preparando para su llegada al Cielo”.

La historia de Eugenia, contada en una película

La historia de Eugenia será contada en una película dirigida por el periodista Borja Martínez-Echevarría, que anteriormente publicó un libro sobre su vida. En ella, se dará a conocer cómo se convive con la enfermedad al lado de Dios: “Lo que intentamos es contar lo que ha conseguido hacer una niña que para la sociedad no valía para nada, que iba a ser una tabla, pero que sin moverse de la cama y sin decir una sola palabra, ha conseguido cambiarle la vida a mucha gente, entre ellos a nosotros principalmente”, ha detallado su padre Nacho.